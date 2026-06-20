Náutico mostra intensidade nas criações, mas perde para Vila Nova em jogo pela Série B

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Esticando um jejum de 10 anos sem conseguir vencer o Vila Nova como visitante, o Náutico tentou segurar a intensidade do Tigre em partida pela 14º rodada da Série B, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), Goiás. As falhas da defesa do Timbu não honraram o ataque criativo que tentava construir jogadas na linha de frente, mesmo com a zaga apertada do time goiano. O Vila Nova terminou em superioridade e liderança provisória em placar de 4x2 em cima do Náutico, neste sábado (20).

A primeira etapa no OBA começou intensa, com as duas equipes verticalizando o confronto a todo momento. Mas a pressão do Tigre foi maior, que aproveitou bem melhor as oportunidades. Com três minutos de bola rolando, o Vila faz um lançamento do meio de campo até o atacante Janderson. Pela ponta esquerda, ele bateu cruzado, fazendo o goleiro Muriel se esticar, mas sem chances de salvar o Timbu.



Com o placar aberto, o Náutico tentou construir pelos lados, mas apanhou para o rápido contra-ataque do adversário. Cinco minutos depois do primeiro gol, o atacante do Tigre, Ryan, carregou com velocidade pela direita e cruzou com firmeza para André Luiz, que bateu de primeira no canto esquerdo de Muriel.

Logo em seguida, o Náutico desperdiçou outra boa chance de diminuir. Em linha perigosa, Luiz Felipe finalizou uma bola que desviou na zaga do Vila Nova, passando de raspão pela trave. Dodô ainda tentou o rebote, mas pegou mal na bola e entregou para o tiro de meta. E como a lei máxima do futebol não erra: quem não faz, leva. Aos 17 minutos, Ryan roubou a bola antes do meio de campo, enxergou de longe e fez lançamento longo no pé de André Luiz. O atacante do Tigre pensou rápido e serviu Janderson, que colocou no fundo da rede.

A defesa do Náutico continuou colecionando falhas. Na tentativa de criar, Luiz Felipe recebeu na área, bagunçou a defesa do Vila Nova, bateu forte, mas o goleiro Helton apareceu em bela defesa. Logo depois, Mateus Silva falhou na recuada e Muriel precisou sair do gol para salvar. A dupla Hélio e Guilherme dos Anjos reagiu, mexendo no time antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Matheus Ribeiro no lugar de Mateus Silva; Luiz Cláudio no lugar de Leonai. A tentativa foi de consertar o sistema defensivo e reforçar o ataque com o cria da base. De fato, o Náutico conseguiu segurar os contra-ataques do Vila Nova e trabalhar com mais profundidade.

Aos 35 minutos,Timbu faz cruzamento por baixo, a zaga do Vila tenta a interceptação e deixa a bola no pé de Dodô, que aproveitou rebote e diminuiu para o Náutico. Mas a intensidade no OBA ainda ditava o ritmo da partida. Em contra ataque, o atacante do Vila, Janderson, infiltrou pela ponta esquerda e arriscou uma pancada, que foi no travessão. A sobra do rebote foi para Ryan, que garantiu o gol e confirmou a grande partida que fez.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Vinícius recebeu cruzamento limpo, mas finalizou nas mãos do goleiro do Tigre.

Segundo tempo

O Náutico mostrou mais dominância na segunda etapa, quebrando os perigosos contra-ataques do Vila Nova, atacando pelos lados e, por vezes, acionando André Luiz no meio. O imprevisto foi o zagueiro do Timbu, Arnaldo, que começou a etapa no lugar de Reginaldo, para reforçar o sistema defensivo. Com 16 minutos de partida, Arnaldo sentiu a coxa e saiu chorando do campo. No lugar, entrou Léo Jance, lateral-esquerdo.

Mas o tempo começou a mudar pro Timbu, que sonha com o G6. Antes da metade do segundo tempo, Vinícius recebeu um cruzamento na área e acertou um voleio de classe, chicoteando a bola e matando o goleiro Helton. Golaço para o Náutico, que diminui a diferença, aproveitando erro da defesa do Vila. O Timbu seguiu pressionando e ainda forçou dois bons chutes que levaram o goleiro Helton Leite a defender em dois tempos, mas sem sobrar rebote.

Para descontar, depois de sucessivas investidas, o Náutico acertou nos acréscimos. O prata da casa, Luiz Cláudio, cabeceou no fundo da rede em lance de escanteio. Pulou alto a cria da base do Náutico, que não estaria na partida se não fossem os desfalques que o Timbu enfrenta na linha de frente. O time entrou em campo sem os atacantes Derek e Júnior Todinho, que enfrenta lesão de primeiro grau no posterior da coxa direita.



Ficha técnica



Náutico 2



Muriel; Reginaldo (Arnaldo) (Léo Jance), Betão, Mateus Silva (Matheus F.) e Igor Fernandes; Wenderson e Leonai (Luiz Cláudio); Luiz Felipe, Dodô e Victor Andrade (Felipe Cardoso); Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos



Vila Nova 4



Helton Leite; Nathan Camargo, Tiago Pagnussat, Caio Marcelo e Higor; W. Maranhão e João Vieira; Ryan (Hayner), Dodô (Dudu) e Janderson (Emerson Urso); André Luís (Dellatorre). Técnico: Guto Ferreira



Local: OBA (Goiânia/GO)

Horário: 19h

Árbitro: Anderson Daronco (RS). Assistentes: Michael Stanislau e Lucio Beiersdorf Flor

VAR: Vinicius Gomes do Amaral

Gols: Janderson (aos 3 e 17 do 1ºT), André Luís (aos 7 do 1ºT), Dodô (N) (aos 35 do 1ºT), Ryan (aos 41 do 1ºT), Vinícius (aos 19 do 2ºT) e Luiz Cláudio (aos 45 do 2ºT)

Cartões amarelos: Mateus Silva (N) e Tiago Pagnussat (V)

Renda: R$ 142.670,00

Público: 6.544

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