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futebol Náutico perto de acerto com executivo Daniel Kaminski Profissional estava no Figueirense e também tem passagens por clubes como Coritiba e Paraná

O Náutico está perto de anunciar a contratação do executivo de futebol Daniel Kaminski. O profissional chega para ocupar um departamento que antes estava vago, com a antiga dupla de treinadores, Hélio e Guilherme dos Anjos, ficando à frente do processo de contratações.

Kaminski estava no Figueirense e também tem passagens por Água Santa, Avaí, Coritiba, CSA, Operário-PR, Paraná Clube e Uberlândia. No clube paulista, aliás, o executivo trabalhou com o técnico Bruno Pivetti, que também está cotado para permanecer no Náutico para 2027.

Antes do início dos trabalhos com foco no próximo ano, o Náutico ainda terá mais um compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu visita o Londrina, no VGD. Os paranaenses já estão rebaixados à Série C e os pernambucanos não possuem mais risco de queda.

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