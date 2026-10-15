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futebol Náutico: Pivetti estuda opções para substituir Jean Carlos para jogo contra o Goiás Meia está suspenso e desfalca o Timbu na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Quem será o substituto de Jean Carlos na partida do Náutico contra o Goiás, na Serrinha, pela Série B do Campeonato Brasileiro? Essa pergunta não foi respondida pelo técnico Bruno Pivetti, mas o comandante alvirrubro explicou os caminhos para encontrar a melhor peça para preencher a ausência do camisa 10.

O Náutico trabalha com duas ideias. A primeira, mais defensiva, seria colocar um terceiro volante. Neste caso, Luiz Felipe e Pato Nuñez seriam as opções. A outra hipótese é recuar um atacante, caso que pode acontecer se o treinador optar por acionar Júnior Todinho ou Borasi.

“Essas opções são possíveis. Improvisar um jogador que possa exercer também essa função de meia mais ofensivo, e aí esse jogador pode ser tanto um atacante ou um extremo, ou o fato da gente entrar com dois centroavantes. E tem também a possibilidade da gente entrar com três volantes”, analisou.

“Eu não acredito que a gente vai alterar muito o padrão da equipe, independentemente do nosso posicionamento. Nós vamos manter ali as mesmas ideias, do ponto de vista ofensivo e defensivo, para que a gente não tenha uma mudança tão brusca. Vamos buscar o melhor encaixe. Estou analisando os vídeos dos treinamentos para tomar a melhor decisão possível”, completou.

Números

Jean esteve em campo em 16 jogos pelo Náutico na Série B. O meia tem três gols e quatro assistências. Com ele em campo, o clube teve cinco vitórias, cinco derrotas e seis empates, com um aproveitamento de 43,7%. O Timbu derrotou Londrina, Ceará, Athletic, Botafogo-SP e Sport. Os resultados de igualdade aconteceram perante Criciúma, Atlético-GO, Ponte Preta, São Bernardo, Operário e Fortaleza. Os tropeços foram contra CRB, América-MG, Cuiabá, Novorizontino e Vila Nova.

“Jean Carlos é um jogador extremamente importante, e assim que ele recebeu o cartão amarelo, no final da partida, a gente já estava pensando. E essa semana eu estou testando algumas possibilidades. Prefiro manter internamente o que estou fazendo em função da estratégia do jogo e não dar armas ao adversário”, argumentou Pivetti.

O Náutico é o atual 14º colocado da Série B, com 42 pontos. Uma vitória diante do Goiás fará o clube chegar aos 45, pontuação que estima-se ser suficiente para evitar o rebaixamento à Série C.

“Quem quer ter força no futebol só tem um caminho: ganhar jogo. Seja para se fortalecer internamente e buscar um contrato melhor ou então uma permanência no grupo. A imagem final é a que fica, a que o mercado avalia. Até por uma valorização dos jogadores, essas partidas são fundamentais. Por isso, estamos encarando esses cinco jogos como finais, mas sem ligar a chave do desespero”, pontuou.

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