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Futebol Náutico: Pivetti explica retorno de Paulo Sérgio e vê evolução do atleta Atacante foi acionado nos minutos finais do jogo contra o Sport, na vitória alvirrubra por 3x1, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Um turno inteiro sem jogar. Esse foi o tempo que o atacante Paulo Sérgio ficou afastado dos gramados. Desde o dia 30 de maio, no confronto diante do Sport, na Ilha do Retiro, no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador não entrava em campo. O retorno, quase quatro meses depois, foi justamente no reencontro com o Leão, agora no Esporte da Sorte Aflitos. Acionado nos minutos finais, o camisa 9 participou do triunfo alvirrubro por 3x1.

O retorno de Paulo Sérgio teve participação direta do técnico Bruno Pivetti, contratado para ocupar a vaga de Hélio dos Anjos, demitido na semana passada.

“A reintegração foi de fundamental importância para o grupo estar em um sentido de unidade. Tínhamos jogadores afastados e o que eu fiz foi reintegrá-los da melhor forma. Paulo vinha sofrendo problemas físicos ao longo do ano, mas é um jogador de extrema qualidade. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na passagem anterior e sei da capacidade dele. Quase fez dois gols contra o Sport e vai nos ajudar muito”, afirmou o treinador.

Paulo teve uma série de lesões musculares que adiaram o retorno aos gramados. O jogador chegou até a ser colocado à disposição para ser emprestado pelo clube, mas acabou permanecendo no elenco.

“Precisamos ter inteligência de reinserir Paulo de maneira progressiva. Como ele estava sem ritmo de jogo e teve problemas físicos ao longo da temporada, optei em começar com ele no banco de reservas, colocando de maneira gradativa para prevenir qualquer eventual lesão”, apontou o treinador.

Desabafo

Após o jogo, Paulo Sérgio também desabafou sobre o período afastado dos gramados, com direito à provocação ao Sport e indireta ao ex-treinador.

“Sofri para caramba. O pessoal no dia a dia via a minha luta, tratando em três períodos. Em determinado momento, o torcedor não entende e acha que o jogador se machuca porque quer. Mas nunca foi isso. Tiveram duas situações em que eu não estava preparado para voltar, mas me forçaram a voltar, só que isso nunca saiu na imprensa. Eu falei que não estava no tempo certo para voltar. Isso nem é culpa do departamento médico, porque eles recebiam ordens. Chegou um momento em que eu pensei que estavam querendo me sacanear”, iniciou, elogiando em seguida o técnico Bruno Pivetti e alfinetando o Sport.

“Uma vitória desse tamanho contra as 'Cachorras de Peruca' é uma coisa do tamanho de outro mundo. A chave já virou. O professor (Pivetti) chegou, o astral mudou, então, vida que segue feliz”, citou, com a frase final que era conhecida por ser usada pelo então comandante alvirrubro, Hélio dos Anjos.

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