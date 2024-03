A- A+

Estatísticas Náutico pode avançar de fase com pior pontuação no formato atual do Nordestão; confira o recorte Em caso de derrota e classificação, Timbu iguala campanha do Vitória, em 2019, no número de pontos

Precisando garantir a classificação para as quartas de final do Nordestão, o Náutico visita o América-RN na próxima quarta (27), às 21h30. O Timbu ocupa a quarta posição do Grupo B, dependendo apenas de si para passar de fase, e pode avançar até com uma derrota, aliada a uma combinação de resultados. Caso esse cenário aconteça, o Timbu pode fazer a pior pontuação de um classificado no formato atual da Copa do Nordeste.

Se perder e os concorrentes (Juazeirense, Treze e ABC) também tropeçarem, o Náutico mantém os mesmos sete pontos do Vitória, em 2019. Na ocasião, entretanto, os baianos avançaram de fase com sete empates e uma derrota, enquanto o Timbu, nesse cenário, iria às quartas com uma vitória, quatro empates e três derrotas.

O Alvirrubro, aliás, caso se classifique e os times a sua frente (Fortaleza e Altos) também vençam, fará a pior campanha de um classificado do Grupo B no formato atual. A pior pontuação feita por um time que foi às quartas foram a de Sergipe, em 2023, e CSA, em 2021, ambos marcando 11 pontos. O máximo que o Náutico pode alcançar é 10 pontos.

Regularizados

O meia Thiago Lopes e o atacante Gustavo Maia tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas ainda não estarão em campo diante do América-RN. Os jogadores ainda estão aprimorando a forma física e só devem ficar à disposição em uma possível classificação à próxima fase do torneio.

Confira as campanhas dos 4º colocados do atual formato da Copa do Nordeste.

2019 - Grupo A: Vitória (7 pts) / Grupo B: Náutico (15 pts)

2020 - Grupo A: Sport (10 pts) / Grupo B: Santa cruz (13 pts)

2021 - Grupo A: Sampaio Corrêa (11 pts) / Grupo B: CSA (11 pts)

2022 - Grupo A: Atlético de Alagoinhas-BA (11 pts) / Grupo B: CRB (14 pts)

2023 - Grupo A: CRB (13 pts) / Sergipe (11 pts)



