A- A+

Náutico Náutico pode chegar ao número mágico da permanência na 32ª rodada da Série B Na sexta-feira (9), o Timbu recebe o Novorizontino, às 19h30, nos Aflitos

Apesar da distância para a zona de rebaixamento ser considerável, o Náutico ainda busca a permanência na Série B do Brasileiro de forma matemática. Um passo para ficar mais perto do objetivo pode ser dado na rodada que inicia nesta semana. Na sexta-feira (9), o Alvirrubro recebe o Novorizontino, às 19h30, nos Aflitos.

Ano após ano, especialistas e sites estatísticos apontam que o número mágico para garantir a permanência é de 45 pontos. Atualmente, faltando sete rodadas, o Náutico soma 42 pontos ganhos. Ou seja, se triunfar em casa na 32ª rodada, o Timbu chega à pontuação.

Hoje, a diferença alvirrubra para o Avaí, equipe que abre a zona de rebaixamento, é de 12 pontos. Embora matematicamente a permanência não se concretize nesta rodada, o Náutico só seria superado pelos catarinenses, caso o time do Sul tenha 100% de aproveitamento. Além disso, os pernambucanos não poderiam mais vencer no certame.

O cenário improvável vai de acordo com os dados do departamento matemático da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Segundo a instituição, o Náutico tem apenas 0,1% de risco de queda. Em contrapartida, o estudo da universidade dá 1,2% de possibilidade da equipe se classificar aos playoffs do acesso.

Veja também