A- A+

Futebol Náutico pode garantir classificação antecipada ao mata-mata do Estadual; entenda Em caso de triunfo perante o Jaguar, nesta quinta-feira (22), na Arena de Pernambuco, Timbu não poderá sair do G6

Em um torneio de apenas sete rodadas na primeira fase, um bom começo já garante a tranquilidade de avançar ao mata-mata. Esse é o exemplo do Campeonato Pernambucano 2026 e, mais especificamente, do Náutico. Líder do torneio, com nove pontos, o Timbu já pode garantir o lugar, no mínimo, nas quartas de final, com três rodadas de antecedência.





Para isso, basta ao Náutico vencer o Jaguar, quinta-feira (22), na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada. Com o resultado, o Timbu chegaria aos 12 pontos e não poderia mais ser ultrapassado por seis dos oito clubes que disputam o Estadual. Além disso, os alvirrubros, em caso de triunfo, continuarão na liderança isolada, aproximando-se também de uma vaga direta nas semifinais.

“Ganhamos um clássico importante, mas não estamos satisfeitos. Não ganhamos nada ainda no campeonato. Nossas metas são maiores. Seguimos a luta pela classificação e pelo título”, afirmou o atacante Vinícius, após o Náutico golear o Sport por 4x0, nos Aflitos.

Vale citar que, em caso de classificação direta para a semifinal, o Náutico já estaria garantido na Copa do Brasil de 2027, competição que os alvirrubros não disputarão neste ano.

Histórico

Náutico e Jaguar se enfrentaram apenas uma vez na história. Foi no Pernambucano do ano passado. O Timbu venceu por 3x2, nos Aflitos, com gols de Kauan Maranhão, Samuel Otusanya e Bruno Mezenga.

Neste ano, o Jaguar está na sexta posição do torneio, com dois pontos. O representante de Jaboatão dos Guararapes vem de um empate em 2x2 com o Sport e outro em 1x1 com o Vitória, além de uma derrota por 2x0 para o Decisão.

Veja também