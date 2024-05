A- A+

Náutico Náutico pode passar duas rodadas sem jogar na Série C? Entenda cenário A tabela do Timbu tem em sequência partidas contra os gaúchos São José e Caxias; posicionamento da CBF é aguardado

Embalado com a goleada por 4 a 1 diante do Remo, no último sábado (25), o Náutico pode voltar a ficar um tempo sem jogar na Série C. O motivo é que os dois próximos compromissos do Timbu na competição são contra os gaúchos São José, no dia 3 de junho, e Caxias no dia 8.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) paralisou os jogos envolvendo times gaúchos em competições nacionais até o dia 27 de maio, prazo que acaba nesta segunda-feira (27). Os jogos da Série A de Grêmio, Internacional e Juventude já estão programados para retornar a partir do dia 1° de junho.

Ainda não houve nenhuma confirmação oficial da CBF sobre os jogos da Série C, entretanto, a tendência é que as próximas rodadas sejam disputadas de forma completa com a inclusão dos gaúchos, uma vez que a maioria dos times da terceira divisão não optaram pela paralisação do torneio.

O técnico Mazola Júnior comentou sobre o assunto em entrevista coletiva pós-jogo contra o Remo. Segundo o treinador alvirrubro, o clube vai aguardar e aceitar qualquer decisão que for tomada pela organização do torneio.

"Nesse momento, nós não podemos ser egoístas e individualistas. É um problema muito grave que aconteceu no Rio Grande do Sul, então nós temos que deixar na mão das pessoas que estão mais próximas. Nós temos essa informação que o Ypiranga não parou [de treinar], que o Caxias não parou, o São José não parou - o estádio deles não encheu como Arena do Grêmio e o Beira-Rio. Vamos aguardar, não vamos sofrer por antecipação. Vamos aguardar e ver qual vai ser a decisão da CBF", disse o comandante alvirrubro que ressaltou a importância do futebol nesses momentos.

"O futebol sempre foi e sempre vai ser a grande alegria do povo brasileiro. De extravazar, de curar as grandes decepções que a vida nos dá no dia a dia. Então a minha opinião é que a volta do futebol vai fazer bem no aspecto mental do povo gaúcho. Agora precisamos ver se vai ter condições. Então tudo isso vamos deixar na mão das pessoas que estão mais bem informadas, mais capacitados para decidir", completou.

Caso a tabela inicial seja mantida, o Náutico já se prepara para encarar o São José pela 7ª rodada da Série C, no dia 3 de junho (segunda-feira). O duelo está marcado para o estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

Se a CBF voltar a suspender os jogos das equipes gaúchas, o Timbu só voltaria na 9ª rodada contra o Floresta-CE, nos Aflitos. Esse duelo ainda não tem data definida.

Veja também

Tênis Alcaraz atropela americano JJ Wolf na estreia em Roland Garros