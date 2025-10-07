A- A+

Futebol Náutico pode ser o clube que Paulo Sérgio mais fez gols na carreira; confira números Atacante voltou a balançar as redes pelo Timbu no empate em 1x1 com o Guarani, no Brinco de Ouro, pelo quadrangular da Série C

Mesmo gripado, com febre e ainda em fase de readaptação após se recuperar de uma série de lesões na temporada, o atacante Paulo Sérgio foi decisivo para ajudar o Náutico a se manter vivo em busca do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Foi do centroavante o gol que garantiu o 1x1 diante do Guarani, no Brinco de Ouro, pelo quadrangular da Série C. Feito que o aproximou de atingir uma marca importante pelo Timbu.









Números

Paulo Sérgio marcou o sétimo gol pelo Náutico em 2025, após 16 partidas, igualando-se ao meia Patrick Allan na artilharia do Timbu na temporada. Somando também as 16 bolas na rede em 34 compromissos em 2024, o atleta atingiu 23 gols pelo clube na carreira.

Caso marque mais duas vezes, Paulo Sérgio fará do Náutico o clube em que mais balançou as redes, ao lado do Operário-PR. Pela equipe paranaense, o centroavante anotou 25 gols em 75 jogos, somando três temporadas (2013, 2021 e 2022), com média de 0,33 por partida.

No Náutico, a média atual é de 0,46 gols por jogo, um pouco atrás da média atingida no ABC (0,48) e no Daegu, da Coreia do Sul (0,53). No clube potiguar, foram 14 bolas na rede em 29 partidas. Na Ásia, fez 17 em 32 oportunidades.

“Esse foi o ano que mais tive lesões na minha carreira. Cheguei a me questionar sobre o que estava acontecendo, mas somos profissionais e isso acaba acontecendo. Fico feliz em voltar a marcar. O Náutico é um clube que eu tenho um carinho e respeito muito grande”, afirmou o atacante.

Paulo Sérgio pode se aproximar do recorde no próximo sábado (11), diante do Brusque, nos Aflitos, pela rodada final do quadrangular. Para subir de divisão, o Náutico precisa vencer e torcer para a Ponte Preta derrotar o Guarani, no Moisés Lucarelli. A Macaca já subiu de divisão.

“Fui abençoado com o gol que nos deixa vivo, mas trocaria o gol por uma vitória. Dependemos dos outros resultados, mas vamos acreditar, lotar o estádio e fazer o dever de casa. Tem grandes profissionais (na Ponte Preta) e tenho certeza que, mesmo com o acesso já garantido, vão fazer de tudo para fazer um grande jogo. No entanto, não adianta nada se não fizermos a nossa parte”, ressaltou o centroavante.



Disputa

Para o confronto, ainda não é certo se Paulo começará entre os titulares. Nos últimos jogos, o centroavante saiu do banco de reservas. Atualmente, o técnico Hélio dos Anjos tem montado o ataque alvirrubro com Bruno Mezenga, Hélio Borges e Igor Bolt.

