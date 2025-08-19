A- A+

Futebol Náutico pode superar maior sequência de vitórias desde 2023 Última vez que o Timbu engatou cinco triunfos consecutivos foi há dois anos; confira números

Vindo de cinco vitórias consecutivas na temporada 2025, todas elas pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico está próximo de quebrar uma marca positiva. Caso derrote o São Bernardo-SP, sábado (23), no Primeiro de Maio, pela 18ª rodada da competição, o Timbu chegará ao sexto triunfo seguido, ultrapassando o desempenho alcançado há dois anos.









Dados

A última vez em que o Náutico tinha vencido cinco jogos seguidos foi em 2023. Na ocasião, o Timbu engatou triunfos em três competições diferentes. Primeiro, ganhou por 2x1 do Vila Nova, nos Aflitos, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Em seguida, vitórias diante de Salgueiro (2x0), Íbis (4x0) e Maguary (1x0), todas pelo Campeonato Pernambucano, sendo as duas últimas fora de casa. A série de conquistas permaneceu ao derrotar o Ferroviário por 3x2, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste. Também pelo Nordestão, os alvirrubros encerraram a série positiva ao perder por 3x1 para o ABC.

No ciclo atual, a sequência teve vitórias diante de Caxias (2x0), Guarani (1x0), Retrô (3x0), Londrina (2x0) e Anápolis (1x0). Resultados que colocaram o Náutico na vice-liderança da Série C, com 32 pontos, e já com vaga assegurada no quadrangular final que vale o acesso à Série B.

A maior série de vitórias consecutivas do Náutico nos últimos cinco anos foi em 2021. Foram sete ao todo, todas pelo Pernambucano. O Timbu derrotou Central (5x0), Sete de Setembro (1x0), Vera Cruz (3x1), Vitória-PE (4x1), Salgueiro (3x2), Retrô (4x1) e Santa Cruz (2x1). O técnico alvirrubro na ocasião era justamente Hélio dos Anjos.

Série C

Na vice-liderança da Série C, com 32 pontos, o Náutico agora mira a permanência no G4, tentando ficar ao menos na segunda posição. O Timbu ainda pode ser líder, mas as probabilidades são pequenas, já que o Caxias, com 37, teria de perder os últimos confrontos e o Timbu ganhar ambos. Mesmo que o Timbu consiga igualar a pontuação dos gaúchos, ainda ficaria atrás no critério de vitórias.

Para garantir o segundo lugar, o Náutico tem de vencer o São Bernardo (quinto colocado, com 29 pontos) e torcer por tropeços da Ponte Preta e do Londrina. A Macaca, em terceiro, com 30 pontos, visita o CSA, no Rei Pelé. Já o Tubarão recebe o Anápolis, no Vitorino Dias.

Depois de encarar o São Bernardo, o Náutico enfrentará o Ituano na última rodada da primeira fase, nos Aflitos. Até o momento, o Timbu coleciona nove vitórias, cinco empates e três derrotas.

Veja também