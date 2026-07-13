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futebol Náutico pode ter estreia de Jean Carlos contra o CRB Meia está em processo de recondicionamento físico e não atuou diante do Avaí

Em processo de recondicionamento físico junto ao departamento de preparação física, o meia Jean Carlos não atuou pelo Náutico na derrota por 2x0 para o Avaí, na Ressacada, na rodada passada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, porém, pode ser uma das novidades para o duelo de quinta-feira (16), contra o CRB, no Rei Pelé.

“Jean vem de 25 dias de férias, parado. O último jogo dele foi há um mês. Ele é um atleta que está trabalhando fisicamente, se condicionando, fazendo uma intertemporada. É um jogador que pode surgir para o próximo jogo, mas vai depender da condição física”, afirmou o técnico Guilherme dos Anjos.

O último jogo do meia foi no dia 7 de junho, pela Chapecoense, na final da Copa Sul-Sudeste, contra o Avaí. A Chape venceu por 3x0, mas, nos pênaltis, o Leão da Ilha ficou com a taça. Jean esteve em campo por 28 minutos.

“Jean é um atleta que precisamos ter atenção porque é um jogador de 34 anos que está fazendo um retorno”, reforçou Guilherme. O profissional já trabalhou junto com o meia em 2021, na campanha que culminou no título do Campeonato Pernambucano para o Náutico.

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