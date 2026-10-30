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Futebol Náutico pode ter retorno de Muriel contra o Avaí Timbu enfrenta o Leão neste sábado (31), nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Náutico pode ter mudanças em todos os setores para a partida deste sábado (31), contra o Avaí, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Começando pelo gol. Recuperado de lesão muscular, Muriel pode retomar a vaga entre os titulares.

“Muriel sentiu uma lesão na posterior da coxa e foi detectada também uma alteração no adutor. Ele ficou no departamento médico e fomos ao jogo contra o Goiás com o Gaston, que fez uma grande partida. Contra o Juventude, Muriel ainda estava com algumas limitações, sem poder bater na bola e optamos por manter Gaston. Agora, Muriel está 100%, fez um excelente treino e hoje tem totais condições de assumir a titularidade, assim como Gaston. Confiamos plenamente em todos os jogadores”, afirmou o técnico Bruno Pivetti.

Na lateral, Ryan pode perder espaço para Igor Fernandes, com Betão e Wanderson formando a zaga. Outra alternativa seria colocar Luiz Paulo na esquerda e fazer Igor fechar a defesa ao lado de Betão.

No meio, Samuel pode recuperar a vaga perdida anteriormente para Luiz Felipe. Na frente, Vinícius se recupera de uma virose e pode ser substituído por Paulo Sérgio. Vale lembrar que Victor Andrade está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Faltando três rodadas para o fim da Série B, o Náutico está em 15º, com 43 pontos, enquanto o Avaí é o 17º, com 37. Uma vitória elimina o risco de rebaixamento do Timbu à Série C.

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