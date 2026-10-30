Náutico pode ter retorno de Muriel contra o Avaí
Timbu enfrenta o Leão neste sábado (31), nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro
O Náutico pode ter mudanças em todos os setores para a partida deste sábado (31), contra o Avaí, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Começando pelo gol. Recuperado de lesão muscular, Muriel pode retomar a vaga entre os titulares.
Leia também
• Náutico tenta melhorar números defensivos para eliminar risco de queda à Série C
• Em meio a problemas financeiros, presidente do Náutico pede foco na luta contra o rebaixamento
• Náutico tem mais derrotas do que vitórias contra o Avaí jogando em casa
“Muriel sentiu uma lesão na posterior da coxa e foi detectada também uma alteração no adutor. Ele ficou no departamento médico e fomos ao jogo contra o Goiás com o Gaston, que fez uma grande partida. Contra o Juventude, Muriel ainda estava com algumas limitações, sem poder bater na bola e optamos por manter Gaston. Agora, Muriel está 100%, fez um excelente treino e hoje tem totais condições de assumir a titularidade, assim como Gaston. Confiamos plenamente em todos os jogadores”, afirmou o técnico Bruno Pivetti.
Na lateral, Ryan pode perder espaço para Igor Fernandes, com Betão e Wanderson formando a zaga. Outra alternativa seria colocar Luiz Paulo na esquerda e fazer Igor fechar a defesa ao lado de Betão.
No meio, Samuel pode recuperar a vaga perdida anteriormente para Luiz Felipe. Na frente, Vinícius se recupera de uma virose e pode ser substituído por Paulo Sérgio. Vale lembrar que Victor Andrade está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Faltando três rodadas para o fim da Série B, o Náutico está em 15º, com 43 pontos, enquanto o Avaí é o 17º, com 37. Uma vitória elimina o risco de rebaixamento do Timbu à Série C.