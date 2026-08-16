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futebol Náutico pode ter retorno de Vinícius contra o Ceará Atacante se recupera de uma lesão muscular na coxa e pode ser novidade no duelo da terça (18), contra o Vozão, pela Série B

O atacante Vinícius pode ser uma das novidades do Náutico para o jogo contra o Ceará, terça-feira (18), no Esportes da Sorte Aflitos, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, foi entregue à fisioterapia no início do mês e agora já voltou aos trabalhos físicos.





O camisa 7 se machucou no dia 28 de junho, na derrota do Náutico por 1x0 para o Goiás, nos Aflitos. Desde então, o Náutico disputou sete partidas, com uma vitória, quatro empates e duas derrotas.

A tendência, no entanto, é que Vinícius, caso seja liberado, não retorne diretamente ao time titular, ficando como opção no banco de reservas. Em compensação, o centroavante Paulo Sérgio, com lesão na panturrilha, segue afastado dos gramados. Outros nomes entregues ao departamento médico são Júnior Todinho, Matheus Ribeiro e Luiz Felipe.

Contra o Ceará, o Náutico terá outros três desfalques. O lateral-direito Arnaldo recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Já o zagueiro Betão e o meia Pato Nuñez foram expulsos e também não jogam.

Na lateral, Reginaldo deve ser o escolhido para a vaga de Arnaldo. Na defesa, o técnico Hélio dos Anjos pode optar por reposicionar Léo Índio no setor, trazendo Samuel novamente para cabeça de área, ou então acionar Wanderson. O zagueiro Gustavo Henrique, que deixou a partida contra a Ponte Preta reclamando de dores musculares, é dúvida.

No meio, como Pato é reserva, a tendência é que o time siga com a mesma formação do jogo anterior, tendo Jean Carlos na armação, com Derek, Borasi e Kauã Maranhão no ataque.

O Náutico é o 15º colocado da Série B, com 27 pontos. O Ceará vem logo abaixo, em 16º, com 25. No primeiro turno, o Vozão venceu por 1x0, no Castelão.

“Será um clássico regional. O Ceará não terá medo do nosso jogo e temos de nos impor, aproveitando o mando de campo, que é uma coisa que ainda não estamos conseguindo. Nossa irregularidade nos jogos dentro de casa tem sido nosso maior problema e temos a necessidade de buscar resultado para nos afastarmos do grupo que está atrás”, afirmou o técnico Hélio dos Anjos.

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