Redes sociais Após acesso, Náutico faz postagem agradecendo à Ponte Preta e provocando o Guarani Timbu venceu o Brusque neste sábado (11) e contou com a ajuda da Macaca para conquistar o acesso à Série B

O Náutico conquistou o acesso à Série B de forma emocionante neste sábado (11) após vitória por 2 a 1 contra o Brusque, nos Aflitos, e a derrota do Guarani por 2 a 0 para a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Após a partida, o Timbu utilizou a sua conta oficial do X para agradecer à Ponte Preta pela vitória. Na publicação, o Alvirrubro escreveu "Obrigado, amigo. Você é um amigo, amigo".

A frase é uma referência a um episódio do desenho animado Pica-Pau.

Pouco tempo depois, o Náutico também utilizou suas redes sociais para provocar o Guarani. Na publicação, o Timbu escreveu a sigla do clube "GFC" seguido por uma risada.

GFC KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — Náutico (@nauticope) October 11, 2025

O Náutico retorna à Série B do Campeonato Brasileiro após três anos de ausência da competição.

