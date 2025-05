A- A+

Série C Náutico recebe a Ponte Preta buscando consolidar bom momento na Série C; veja onde assistir Timbu soma duas vitórias seguidas na competição e encara o líder do campeonato, neste sábado (24), nos Aflitos

Em evolução sob o comando de Hélio dos Anjos, o Náutico entra em campo para mais um desafio na tarde deste sábado (24), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Às 17h, o Timbu busca o terceiro resultado positivo consecutivo na competição diante da Ponte Preta, pela 7ª rodada, nos Aflitos.

Na 10ª colocação, o Alvirrubro tem oito pontos e segue tentando se aproximar do G8 que se classifica à próxima fase. A equipe de Campinas, por sua vez, lidera o certame com 13 pontos, mas vem de goleada sofrida para o Brusque, por 4x1, no Moisés Lucarelli.

Após um começo irregular de Terceira Divisão, o Náutico parece ter reconquistado a confiança da torcida com as atuações dos últimos jogos. Além das vitórias sobre Confiança e Ypiranga-RS, o elenco alvirrubro vem de boa atuação contra o São Paulo, pela Copa do Brasil.

Apesar da eliminação, o time deixou o gramado sob os aplausos dos torcedores, no meio da semana. A apresentação, segundo o auxiliar Guilherme dos Anjos, deve ser usada como exemplo para a sequência da temporada.

Agora, com o foco voltado para o principal objetivo da temporada e prestes a encarar o líder da Série C, o elenco alvirrubro terá a chance de confirmar a boa fase, mas Hélio dos Anjos pregou cautela diante das dificuldades que serão encontradas na partida.

"A Ponte é um time muito forte, vai ser um dos postulantes a uma das quatro vagas (acesso). Mas eu, naturalmente, não posso ter temor em relação a isso. Eu acho que nós temos que enfrentar e ir para o embate dentro da nossa característica, dentro do nosso modelo e tirar proveito de alguma coisa que o adversário possa falhar. Mas tendo todos os cuidados, porque trata-se de um time com a transição agressiva", pontuou Hélio.

Indo além do adversário, Hélio também mostrou preocupação com a arbitragem da partida. O confronto será comandado pelo árbitro Arthur Gomes Rabelo, do quadro do Espírito Santo, a quem o treinador afirmou ser um “desequilibrado”.

"Tem uma média de nove cartões por partida, eu o conheço há muito tempo. Ele é do Espírito Santo e surgiu com outro nome de lá. O outro está na Primeira Divisão, ele não. É muito desequilibrado, temos que ter uma atenção grande. O número de cartões vermelhos é alto também, e é maior para o time da casa. Ele faz o jogo ficar inseguro porque dá amarelo para todo mundo", falou o técnico.

Para o jogo, Hélio poderá repetir a formação da equipe pela terceira vez seguida desde sua chegada. O lateral-direito Arnaldo, que deixou o campo contra o São Paulo com dores, treinou normalmente com o grupo nos últimos dias e está apto para o confronto. Paulo Sérgio, que vivia expectativa de retorno, mais uma vez será ausência por ainda tratar uma lesão muscular. Mezenga teve a titularidade confirmada pelo treinador.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Carlinhos, Rayan e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Marquinhos, Bruno Mezenga e Kelvin. Técnico: Hélio dos Anjos.

Ponte Preta

Diogo Silva, Wanderson, Emerson e Danilo Barcelos; Maguinho, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Elvis e Artur; Jean Dias e Jeh. Técnico: Alberto Valentim.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h´

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Guthieri Javarini Rodrigues e Adilson Gomes de Oliveira (ambos do ES)

Transmissão: Band, Nosso Futebol e DAZN.

