Náutico: última vitória contra Ponte Preta, nos Aflitos, foi há 13 anos; confira retrospecto

A- A+

O Náutico busca virar a chave após perder a partida contra o São Paulo, o que culminou na eliminação na Copa do Brasil, e conta com a presença da torcida nos Aflitos, que teve o seu maior público da história no jogo da última terça-feira (20). O confronto da vez será com a Ponte Preta, atual líder da Série C, neste sábado (24), às 17h.

Para entrar no G-8 da competição, um triunfo contra a equipe de Campinas é fundamental para o alvirrubro. Nos Aflitos, a última vitória do Náutico contra a Ponte Preta foi há 13 anos, em 2012. O Timbu levou a melhor com uma goleada por 3 a 0, quando os dois clubes disputavam a Série A.

A última vez que as equipes se enfrentaram na casa do Timbu foi em 2022, quando a Macaca derrotou os pernambucanos por 1x0 na Série B. Essa será a primeira partida entre os dois clubes na terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

No histórico total dos times, a Ponte Preta leva a melhor. Foram 27 jogos, com 8 vitórias do Náutico, 8 empates e 13 triunfos da equipe paulista.

Como mandante, os alvirrubros fizeram 13 jogos, com 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas para o adversário.

Já em Campinas, o domínio da Macaca é absoluto. São 8 vitórias em um total de 14 confrontos. Foram 3 empates e 3 vitórias do time pernambucano.

Triunfo marcante

A última vitória do Náutico nos Aflitos foi há 12 anos pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro e contou com a volta de um jogador especial para a torcida. O artilheiro Kieza fazia o seu primeiro jogo de retorno após uma curta temporada no Futebol Árabe. O K9 marcou dois dos três gols da partida.

As equipes se enfrentaram seis vezes depois desse jogo. Três aconteceram na Arena de Pernambuco, com uma vitória para cada lado e um empate, e as outras três no estádio dos Aflitos, com um empate e duas derrotas para o Timbu.

O Náutico ocupa a 10ª colocação na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro, com 8 pontos. Apesar da derrota na Copa do Brasil, o time de Hélio dos Anjos está embalado na Terceirona e vem de duas vitórias. A última foi uma goleada no último sábado (17) contra o Ypiranga-RS por 4 a 0 fora de casa.

Já a Ponte Preta perdeu o primeiro jogo na competição contra o Brusque, por um placar de 4 a 1. A atual líder da competição está com 13 pontos e vinha com uma sequência positiva de quatro vitórias seguidas até a derrota na rodada passada.

Veja também