NÁUTICO Náutico volta a decepcionar dentro de casa e perde para a Ponte Preta no quadrangular da Série C Timbu pecou na criação de jogadas contra a Macaca e chegou ao seu segundo jogo consecutivo sem vencer

Mesmo com o apoio de quase 14 mil torcedores nos Aflitos, o Náutico voltou a decepcionar dentro de casa no Grupo B do Quadrangular Final da Série C. Desta vez, o Timbu foi derrotado pela Ponte Preta por 1 a 0, em partida válida pela 3ª rodada da competição.

O gol da Macaca foi marcado por Toró, aos 18 minutos da primeira etapa.

Esta é a segunda derrota seguida do Náutico dentro de casa. Na rodada passada, o Alvirrubro perdeu para o Guarani por 2 a 0.

Com o resultado, o Náutico permanece na terceira posição do quadrangular, com três pontos. A Ponte, por outro lado, é líder isolada da competição com nove pontos.

Náutico e Ponte Preta voltam a se enfrentar no próximo sábado (27), às 17h, no Moises Lucarelli.

O jogo

Após a derrota para o Guarani, o Náutico precisava dar uma resposta diante da Ponte Preta para poder reagir no quadrangular final. E a resposta foi quase imediata após o começo da partida. Com menos de um minuto, Arnaldo cruzou para Otusanya cabecear rente à trave e assustar a Macaca.

A jogada pelas laterais parecia ser o caminho para o Timbu, que voltou a assustar a Ponte aos 13 minutos. Desta vez no lado esquerdo de ataque, Vinícius encontrou Igor Bolt dentro da área. O atacante, no entanto, cabeceou fraco e parou no goleiro Diogo Silva.

Três minutos depois foi a vez de um cruzamento vindo da direita. Arnaldo cruzou à meia altura para Marco Antônio, que finalizou para boa defesa do goleiro.

Aos 18, no entanto, veio o balde de água fria. A Ponte, que até então não tinha tido nenhuma grande chance de ataque, teve a sua primeira oportunidade. E ela foi certeira. Pacheco ganhou na disputa de bola contra Igor Pereira, na direita, e encontrou Toró na entrada da área livre de marcação. O atacante dominou e bateu rasteiro no canto para abrir o placar.

A partir do gol, era visível que o nervosismo e a afobação começaram a aparecer nos jogadores do Náutico, que pecavam na criação das jogadas de ataque. A Ponte Preta, por outro lado, conseguia administrar bem as ações e chegou a assustar o Timbu mais duas vezes antes do fim da primeiro tempo.

A primeira oportunidade foi aos 30. Jeh enxergou Muriel adiantado e decidiu arriscar do meio de campo, mas a bola foi para fora. Um minuto depois, foi a vez de Luiz Felipe, na entrada da área, finalizar rente à trave defendida por Muriel. E sem mais grandes chances, o jogo foi para o intervalo com um misto de vaias e aplausos do torcedor alvirrubro para a atuação do time.

Segundo tempo

Para o segundo tempo, Hélio dos Anjos decidiu voltar com duas mudanças no meio de campo. O amarelado Igor Pereira deu lugar a Wanderson, enquanto Marco Antônio, que não tinha jogado bem na primeira etapa, foi substituído por Lucas Cardoso, que voltava lesão.

Mas assim como no primeiro tempo, a primeira grande jogada de ataque do Náutico veio de um cruzamento. Aos 12 minutos, Vinícius alçou a bola na área para Igor Bolt, que dominou de peito e chutou forte para uma grande defesa do goleiro Diogo Silva com os pés.

Aos 26, no entanto, preocupação para o Náutico. O próprio Igor Bolt, que protagonizou a melhor chance do Alvirrubro na partida, saiu machucado de campo e deu lugar a Kelvin.

O Timbu seguiu rondando a área da Ponte, procurando uma oportunidade de concluir. A chance apareceu aos 28 minutos. Após tabelar com Vinícius, Igor Fernandes chutou forte para balançar as redes pelo lado de fora.

Aos 40, foi a vez de Arnaldo aparecer de cabeça e parar nas mãos do goleiro. O lance, no entanto, foi anulado por impedimento.

O Timbu ainda voltou a ter uma última chance antes do apito final. Hélio Borges finalizou de fora da área, mas contou com uma grande defesa de Diogo Silva. Final de jogo com sabor amargo para o torcedor alvirrubro, que vaiou o time após o término da partida.

Ficha técnica

Náutico 0

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Igor Fernandes e Raimar; Igor Pereira (Wenderson), Marco Antônio (Lucas Cardoso) e Vitinho (Hélio Borges); Vinícius, Igor Bolt (Kelvin) e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos

Ponte Preta 1

Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur (Kevyn); Luiz Felipe, Lucas Cândido (Gustavo Telles), Elvis (Rodrigo Souza), Toró (Diego Tavares) e Bruno Lopes (João Gabriel); Jeh. Técnico: Marcelo Fernandes.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Márcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (ambos de AL)

Quarto Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Gols: Toró, aos 18 do 1T (P)

Cartões amarelos: Igor Pereira e Samuel Otusanya (N); Saimon e Elvis (P)

Público: 13.887

Renda: R$ 592.081,74



