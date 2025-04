Náutico pressiona, mas confronto contra o Botafogo-PB termina sem gols

A- A+

Apesar da pressão, o Náutico não conseguiu tirar o 0 a 0 do placar contra o Botafogo-PB, neste sábado (19), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Na estreia do técnico Helio dos Anjos, velho conhecido da torcida alvirrubra, o Náutico não foi eficiente para furar o bloqueio da defesa paraibana. No primeiro jogo nos Aflitos pela Série C, o Náutico não supera o Botafogo-PB e segue sem vencer na competição.

O jogo

O Náutico começou melhor, com mais velocidade, posse de bola e propondo o jogo de forma mais ofensiva. Logo aos 7 minutos, o meia Patrick Allan arriscou um chute de fora da área, em uma boa chegada, e obrigou Michael a fazer uma ótima defesa para o Belo.



Aos 16, Paulo Sérgio teve uma boa oportunidade em uma cobrança de falta sofrida por Luís Paulo, na entrada da área, mas acabou parando na barreira.



Na melhor chance do Timbu na primeira etapa, aos 18 minutos, Michael fez uma defesa espetacular em um chute à queima-roupa de Igor Pereira.



O Botafogo-PB chegou pela primeira vez apenas aos 22 minutos, pelo lado esquerdo, com Rodrigo Alves chutando para fora.



Até o final do primeiro tempo, o jogo ficou muito faltoso, truncado e com muitos cartões amarelos distribuídos.



Na melhor chance do jogo, ao final da primeira etapa, Muriel fez uma grande defesa em um contra-ataque puxado por Ewandro, que tocou para Rodrigo Alves finalizar. O goleiro alvirrubro fez uma excelente intervenção.

Segundo tempo

Na volta para a segunda etapa, o Náutico manteve a postura mais ofensiva e ofereceu muito perigo à meta do goleiro da equipe paraibana. O técnico Hélio dos Anjos mudou a equipe e colocou gás novo em campo, Hélio Borges e Caio Vítor.



Aos 3 minutos, Luis Paulo teve boa oportunidade, mas seu chute foi travado pela defesa do Belo. Mais uma vez, Luis Paulo, proporcionou outra chance muito boa para o Timbu. Aos 9 minutos, o lateral arrematou, Michael deu o rebote, e Paulo Sérgio acabou isolando na sequência. O lateral continuou atacando com muito perigo num curto espaço de tempo.



Aos 11 minutos, o atleta chegou até a linha de fundo, cortou para dentro e chutou colocado, levando perigo a meta de Michael. O Náutico continuou oferecendo perigo e, aos 18 minutos, no corredor central, Caio Vitor chutou de fora da área rente a trave, quase abrindo o placar.



O Botafogo-PB, por sua vez, não conseguiu oferecer muito perigo à meta do goleiro Muriel. Aos 29, Hélio Borges teve uma grande chance, mas teve o arremate travado por Reniê. Seguindo a pressão, aos 36 minutos, Hélio Borges cabeceou buscando o canto esquerdo de Michael, mas a bola raspou a trave e seguiu pela linha de fundo.



Dois minutos depois, aos 38, o Belo desperdiçou uma boa oportunidade no contra-ataque puxado por Rodrigo Alves. O atacante tinha Silvinho à disposição para o passe, mas acabou preferindo pelo remate, que saiu fraco e sem perigos para Muriel.



O jogo seguiu assim até o término da partida. O Náutico criou várias oportunidades, mas nao foi o suficiente para alcançar a primeira vitória na Série C. O próximo confronto do alvirrubro será no próximo sábado (26), contra o CSA, às 19h30, no estádio Rei Pelé.

Ficha Técnica

Náutico 0

Muriel; Arnaldo (Kauã Maranhão), João Maistro, Carlinhos e Luis Paulo (Igor Fernandes); Igor Pereira, Auremir, Marco Antônio (Hélio Borges) e Patrick Allan (Caio Vitor); Vinícius e Paulo Sérgio ©. Técnico: Hélio dos Anjos

Botafogo-PB 0

Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê ©, Marcelo Augusto, Gama (Igor Maduro) e Evandro; Thallyson (J.P Issep) e Guilherme Santos (Camilo); Rodrigo Alves, Henrique Dourado (Luiz Miguel) e Gabriel Honório (Silvinho). Técnico: Antônio Carlos Zago

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA).

Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto e Carlerranzy Silva de Carvalho (ambos da BA)

Transmissão: Nosso Futebol

Gols:

Cartões amarelos: João Maistro, Vinícius, Hélio Borges, Hélio dos Anjos (N)

Gabriel Honório, Thallyson, Gama, Rodrigo Alves, Reniê, Marcelo Augusto (B)

Público: 6.980

Renda: R$ 216.768,00

