A- A+

Futebol Náutico pressiona, mas não sai do 0x0 com a Juazeirense Timbu não conseguiu vencer em casa pelo Grupo B da Copa do Nordeste

O Náutico pressionou, criou mais chances, deu trabalho ao goleiro Igor, lutou até o fim, mas não saiu do 0x0 com a Juazeirense, nesta quarta (12), nos Aflitos, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. O Timbu fechou o dia na quarta posição, com quatro pontos, deixando o gramado sob vaias.

O próximo jogo do Náutico será sábado (15), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano. Pela Copa do Nordeste, o Timbu só volta a campo dia 26 de fevereiro, perante o CSA, no Rei Pelé, pela quarta rodada.

O jogo

O Náutico entrou em campo com diversas novidades no time titular. A primeira delas no gol, com a estreia de Muriel, deixando Wellerson no banco de reservas. Na lateral, Arnaldo voltou ao setor, na vaga de Marcos Ytalo. Igor Pereira e Kayon ganharam os lugares de Auremir e Samuel Otusanya no ataque. Expulso no confronto passado, perante o Confiança, o técnico Marquinhos Santos não comandou o time à beira do gramado - missão que ficou com o auxiliar André Caldas.

Na ausência de Paulo Sérgio, Patrick Allan virou a principal peça do setor ofensivo do Náutico. Foi dele os dois primeiros chutes perigosos do time na partida. Na primeira, Igor defendeu e, na segunda, a bola foi para fora. Isso sem falar em um escanteio que o camisa 20 cobrou e quase marcou um gol olímpico.

Kayon e Igor Pereira também arriscaram de longe, mas não conseguiram balançar as redes. A maior festa dos alvirrubros no primeiro tempo não foi em um lance de ataque, mas sim de defesa. Gutierrez cobrou falta com força e Muriel, que recebia aplausos em cada participação na partida, encaixou a bola.

Apagado no primeiro tempo, Bruno Mezenga quase marcou no início do segundo. Patrick Allan cobrou falta para a área e o centroavante, na pequena área, desviou para fora. Depois, foi a vez de Felipe Santana arriscar de longe e assustar a Juazeirense.

Na metade final do segundo tempo, o cansaço físico começou a pesar no Náutico. Para recuperar o fôlego, nomes como Hélio Borges, Geovane, Thalissinho e Samuel Otusanya foram acionados. O Náutico ainda era superior, mas tinha dificuldades em conseguir entrar na área dos baianos.

Junto com a queda de nível, veio também os sinais de insatisfação dos torcedores nos Aflitos, principalmente com os erros de passe e cruzamento. Com a Juazeirense fechada, o Náutico não foi capaz de furar o bloqueio. As duas bolas defendidas nos acréscimos por Igor, nas finalizações de Hélio Borges, foram o símbolo de um Timbu que martelou, mas não cravou. O volante Igor Pereira ainda foi expulso no fim.

Rodada

Nos outros jogos do dia, o Ceará empatou em 1x1 com o Confiança, no Castelão, enquanto o Bahia goleou o América-RN por 5x1, na Arena Fonte Nova. CSA e Sampaio Corrêa jogam quinta (13), no Rei Pelé, completando os confrontos do Grupo B.

Ficha técnica

Náutico 0

Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), Odivan, Felipe Santana e Igor Fernandes (Hélio Borges); Igor Pereira, Sousa (Thalissinho), Marco Antônio e Patrick Allan (Geovane); Bruno Mezenga e Kayon (Samuel Otusanya). Técnico: Marquinhos Santos

Juazeirense 0

Igor; Breno, Wesley, Waguinho (Zé Romário) e Bruno; Trindade (Clebson), Emerson (Júnior Santos), Bino e Gutierrez (Alex); Ceará e Adriel (Fechale); Técnico: Carlos Rabello

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB). Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Paulo Ricardo Alves Farias (ambos da PB)

Gols: Nenhum

Cartões amarelos: Hélio Borges (N); Bruno Oliveira, Zé Romário, Fechale (J)

Cartão vermelho: Igor Pereira (N)

Renda: R$ 71.366,00

Público: 4.217 torcedores

Veja também