Náutico pressiona, mas perde para o Fortaleza pela Série B do Campeonato Brasileiro

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futebol Náutico pressiona, mas perde para o Fortaleza pela Série B Timbu parou nas boas defesas de João Ricardo e amargou uma derrota no Esporte da Sorte Aflitos

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Criar mais chances do que o adversário e não marcar foi o calo do Náutico no Clássico dos Clássicos contra o Sport, na Ilha do Retiro. Pelo visto, o clube não aprendeu a lição, já que repetiu o mesmo problema perante o Fortaleza, no Esporte da Sorte Aflitos. Em ambos os casos, derrota. Contra os cearenses, o Timbu perdeu por 1x0, nesta terça-feira (9), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogo



A expectativa de um jogo de “trocação”, com as duas equipes lutando para ocupar o G6 que garante chance do acesso à Série A, se consolidou logo nos primeiros minutos. Pelo Náutico, Vinícius, de fora da área, obrigou João Ricardo a fazer grande defesa. Já o zagueiro Brítez quase abriu o placar para o Fortaleza em cabeçada perigosa.

João Ricardo, aliás, foi o nome do primeiro tempo. O goleiro também foi decisivo ao defender a boa cabeçada de Dodô. E quando a maré é positiva, a sorte ajuda. Na finalização de Derek, o camisa 1 do Leão contou com a colaboração do travessão para impedir o gol dos pernambucanos.

O Náutico era superior, mas foi o Fortaleza quem abriu o placar. Aos 43, após cobrança de lateral, Mateus Silva tentou cortar e acabou marcando gol contra. Os cearenses chegaram a ampliar com Miritello, mas o camisa 9 estava impedido e o lance foi anulado.

A pressão do Náutico para buscar o empate ganhou um capítulo a mais quando Rodriguinho tomou o cartão vermelho logo aos quatro minutos do segundo tempo. Daí por diante, o Timbu montou uma blitz na área adversária.

O problema é que João Ricardo ia empilhando grandes defesas. Dodô, Wenderson e Derek pararam no goleiro. O prejuízo do Náutico só não foi pior porque aos 36, quando Kayke saiu na cara do gol, o atacante tentou encobrir o goleiro e mandou para fora.

Na reta final, o Náutico já demonstrava não ter mais a concentração necessária para reagir. Mais uma vez, o time foi dominante nas ações, mas não transformou a superioridade em gols e saiu derrotado.

Com o resultado, o Náutico caiu para sexta posição, com 19 pontos. Na próxima rodada, o Timbu encara o Novorizontino, sábado (14), no Jorge Ismael de Biasi.

Ficha técnica

Náutico 0

Muriel; Reginaldo, Betão (Wanderson), Mateus Silva e Igor Fernandes (Yuri); Leonai (Ramon), Wenderson (Marcos Rosa) e Dodô; Vinicius, Derek (Juninho) e Júnior Todinho. Técnico: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Fortaleza 1

João Ricardo; Rodriguinho, Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Mucuri (Fuentes), Rodrigo Santos e Lucas Sasha (Ryan); Miritello (Lucas Crispim), Vitinho (Pochettino) e Luiz Fernando (Kayke). Técnico: Thiago Carpini

Local: Esporte da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Lucas Casagrande (PR). Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (ambos do PR)

VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

Gols: Mateus Silva (contra, aos 43 do 1ºT)

Cartão amarelo: Leonai, Mateus Silva, Juninho (N); Luiz Fernando, Brítez, Mucuri, Kayke (F)

Cartão vermelho: Rodriguinho (F)

Público total: 7.753 torcedores.

Renda: R$ 137.231,00.

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