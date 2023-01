Náutico presta homenagem a Américo Pereira e Eduardo Araújo

A- A+

Por iniciativa do Conselho Deliberativo, o Náutico concedeu na última terça (10) o título de Sócio Grande Benemérito a Américo Pereira e o de Sócio Benemérito a Eduardo Araújo. O evento foi ealizado no Timbuzone, novo espaço de convivência do estádio Eládio de Barros Carvalho.



De acordo com Alexandre Carneiro, presidente do Conselhoe Deliberativo, a homenagem é uma reparação e o reconhecimento a Américo Pereira e Eduardo Araújo pelos mais de 30 anos de amor e serviços prestados ao Náutico.



“Os dois contam com a admiração e o respeito de toda a família alvirrubra. A aprovação por unanimidade dos títulos e a presença de vários ex-presidentes e conselheiros são a prova disso. Alguns que não puderam comparecer fizeram questão de enviar mensagens, como Marcos Freitas, Ivan Brondi e Ricardo Valois. Este momento mostra que é possível construir unidade em torno de pautas importantes”, destacou.



“O Náutico recebe os agraciados de braços abertos e continuará contando com eles, agora na condição de Sócio Grande Benemérito e Sócio Benemérito, e de todos que estão à frente do clube, para conquistar novas vitórias”, ressaltou o presidente do Executivo, Diógenes Braga.

