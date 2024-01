Náutico protocola junto ao TJD-PE pedido de suspensão do adiamento de Santa Cruz x Retrô

A- A+

O Náutico protocolou, nesta terça-feira (23), um mandado junto ao Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) solicitando a suspensão do adiamento da partida envolvendo Santa Cruz x Retrô, que estava programado para esta quarta-feira (24), mas devido um pedido do clube tricolor, foi remarcada para o dia 15 de fevereiro.

Segundo a assessoria alvirrubra, foi solicitado, junto ao TJD-PE, que a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) proceda com a realização do jogo na data e horário previstos anteriormente, sendo de portões fechados ou em outro estádio.

Origem do imbróglio

De acordo com o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, o pedido para adiar a partida se deu "pelo pouco tempo para venda de ingressos". Com o estádio tricolor passando por melhorias, a vistoria da Polícia Militar só deve acontecer entre terça (23) e quarta-feira (24).

"Estamos fazendo uns reparos que foram solicitados. Só podemos vender ingressos a partir da vistoria aprovada. Essa vistoria seria feita até terça ou quarta, então teríamos pouco tempo para venda de ingressos. Já pedimos o adiamento e agora estamos no aguardo da oficialização por parte da FPF", explicou o mandatário tricolor.

À reportagem, o diretor de futebol do Retrô, Gustavo Jordão, ressaltou a boa relação entre os clubes ao comentar a solicitação feita pelo Santa Cruz. O dirigente ainda detalhou que o único pedido do clube de Camaragibe foi que a nova data do confronto não prejudique o time azulino na sequência do ano.

Reação Alvirrubra

Por sua vez, o Náutico também solicitou a remarcação da sua partida diante do Central, nesta quarta-feira, mas que foi rejeitada pela Federação Pernambucana de Futebol. Uma das motivações para a mudança é fazer com que Náutico e Central tenham também a mesma semana livre de jogos que Santa Cruz e Retrô, já que o Tricolor é o próximo adversário do Timbu no Estadual, assim como a Fênix também será a futura desafiante da Patativa. Ambos embates serão no fim de semana.

