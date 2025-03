A- A+

Futebol Náutico próximo de anunciar meia Caio Vitor, do Volta Redonda Jogador chega para reforçar o Timbu na disputa de Série C; clube também procura zagueiro e atacante de lado

O Náutico está próximo de oficializar a contratação do meia Caio Vítor, de 24 anos, que estava no Volta Redonda. O jogador chega para reforçar o Timbu na sequência da temporada 2025, com foco na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.





Caio disputou apenas quatro jogos pelo clube carioca na temporada 2025. Além do Volta Redonda, o atleta tem passagens por Botafogo, CSA, Ferroviária-SP e Ypiranga-RS.

Além de Caio, o Náutico pode fechar a vinda do meia-atacante Marco Antônio, de 27 anos, que jogou o Campeonato Paulista pelo Água Santa em 2025. O jogador também tem passagens por Bahia, Botafogo, Atlético-GO, Chapecoense e Remo. A temporada mais goleadora da carreira foi pelo alvinegro carioca, em 2021, com 10 gols em 48 partidas, ajudando o clube a faturar o título da Série B há quatro anos.

Defesa

O Náutico também está atento ao setor defensivo. O clube pretende fechar com um zagueiro antes do início da Série C. No setor, o clube tem as opções de Rayan, Léo Coltro, Carlinhos, Felipe Santana e Fagner Alemão - esse último, porém, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e só volta aos gramados em 2026.



Um dos nomes observados pelo Náutico é o do zagueiro Miranda, de 25 anos, que estava no CRB. O jogador disputou 12 partidas pelo Galo na temporada, com quatro gols marcados. Ele tem passagens também por Vasco, clube em que iniciou a carreira, e Amazonas.



Calendário

O próximo compromisso do Náutico em 2025 será dia 11 de abril, contra o Itabaiana, fora de casa, na estreia da Série C. O Timbu ainda aguarda a definição da data em que enfrentará o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste - partida que deve acontecer em junho.



Os alvirrubros estão na quarta colocação, com oito pontos, somando duas vitórias, dois empates e duas derrotas, com quatro gols marcados e seis sofridos. A meta é encerrar a primeira etapa no G4 para avançar ao mata-mata e seguir vivo na busca pelo título inédito do Nordestão.

Os pernambucanos também aguardam para saber quem será o adversário na terceira fase da Copa do Brasil. Os confrontos devem ocorrer entre 30 de abril e 21 de maio, em modelo de ida e volta, diferente das etapas anteriores. O Náutico eliminou anteriormente Santa Cruz-RN (4x0 no Frasqueirão) e Vitória (2x0 no Barradão).

