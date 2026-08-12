FUTEBOL
Náutico próximo de oficializar acerto com o atacante Danielzinho
Jogador já está no Recife para realizar exames médicos e assinar com o Timbu
O Náutico encaminhou mais uma contratação para a sequência da temporada 2026. Trata-se do atacante Danielzinho, de 25 anos, que estava no Ypiranga-RS. O jogador já está no Recife para realizar exames médicos e assinar com o Timbu.
Além do Ypiranga, Danielzinho é pernambucano, nascido em Jaboatão dos Guararapes, e tem passagens por ABC, Força e Luz-RN, Porto-PE, Vera Cruz, Central, Salgueiro, Penapolense, Vitória-PE, Rio Preto, São José-RS e Brusque.
Na 14ª posição, com 26 pontos, o Náutico enfrenta na próxima rodada a Ponte Preta, sexta-feira (14), às 19h30, no Moisés Lucarelli. A Macaca é a lanterna,com nove.
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