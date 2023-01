A- A+

Futebol Náutico próximo de oficializar chegada do atacante Jael Atleta deve desembarcar no Recife na quinta (26) para assinar com o clube até o fim da temporada

O Náutico está próximo de oficializar a contratação do atacante Jael, de 34 anos, ex-Sport e que estava anteriormente no Ceará. O jogador deve desembarcar na quinta (26) para assinar com o Timbu até o fim da temporada. Ainda sem o anúncio, o técnico Dado Cavalcanti evitou falar sobre o centroavante em entrevista coletiva após o empate do Timbu em 1x1 com o Retrô, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano.



Sem clube desde que saiu do Ceará, no ano passado, Jael tem também no currículo passagens por Criciúma, Goiás, Atlético/MG, Bahia, Portuguesa, Flamengo, Grêmio, São Caetano e Joinville. Também coleciona algumas equipes fora do Brasil, como Kalmar, da Suécia, Seongnam, da Coreia do Sul, Chongqing Liangjiang, da China, e dois clubes do Japão (Tokyo e Matsumoto Yamaga).

Leia também • Náutico mira contratação de atacante Jael





O torcedor pernambucano tem na lembrança a passagem de Jael pelo Sport, em 2012. Ao todo, foram 19 jogos e cinco gols marcados. Caso seja contratado pelo Náutico, o atleta chegará para as disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

Veja também

Futebol Náutico entrará com uma representação na FPF contra o árbitro da partida diante do Retrô