Futebol Náutico próximo de oficializar chegada do atacante Jeam Atleta vem para reforçar o Timbu na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico está próximo de oficializar a contratação do atacante Jeam, de 28 anos, que estava na Jacuipense. O atleta vem por empréstimo ao clube pernambucano até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com passagens também por clubes como Fortaleza, Cuiabá, CSA e América-RN, Jeam vem para suprir a saída de Júlio. O prata da casa, que seria emprestado ao Camboriu-SV, teve seu destino alterado e agora reforçará o Maringá-PR.

O Náutico é o atual sexto colocado da Série C, com 15 pontos. Na próxima rodada, o Timbu pega o Amazonas, líder da competição, com 18.

