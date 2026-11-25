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Futebol Náutico próximo de oficializar renovação com Wenderson Volante publicou foto nas redes sociais com a camisa do Timbu. Atleta é o primeiro da lista de interesses do clube que assegurou permanência para 2027

O Náutico está próximo de anunciar a renovação contratual com o volante Wenderson. O jogador publicou uma foto nas redes sociais com a camisa alvirrubra, aumentando ainda mais a expectativa da oficialização do novo vínculo com o clube para 2027.

Wenderson era um dos remanescentes de 2026 que o Náutico tinha colocado na lista de prioridades para renovação. Outros dois nomes que o Timbu tenta segurar nos Aflitos é o goleiro Muriel e o lateral/zagueiro Igor Fernandes.

Em 2026, Wenderson participou de 43 jogos com a camisa do Náutico, com um gol marcado, na vitória por 4x0 diante do América-MG, nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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