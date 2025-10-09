A- A+

Futebol Em caso de acesso, Náutico pode ter segundo pior desempenho no quadrangular da Série C desde 2020 Timbu subiria de divisão com oito pontos (considerando vitória diante do Brusque), número superior apenas ao do Operário-PR, em 2023

Caso termine a temporada comemorando o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá o segundo pior desempenho de um clube que subiu para a Segundona desde 2020, quando a Série C adotou o atual formato de quadrangular na fase final.





O cálculo é simples: o Náutico só conseguirá, no máximo, oito pontos no quadrangular. Isso ocorrerá se vencer o Brusque, sábado (11), nos Aflitos. O acesso, contudo, também dependerá de um tropeço do Guarani perante a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Se o derby campineiro terminar empatado, os pernambucanos terão de ganhar por mais de três gols de diferença.

O Náutico é o lanterna da chave, com cinco pontos. O Brusque está em terceiro, com seis. O Guarani é o segundo, com sete, e a Ponte lidera a chave, com 10, já garantida na Série B do ano que vem.

Parâmetro

Levando em consideração as últimas seis edições da Série C, quando a competição adotou o critério de dois quadrangulares com quatro clubes cada, subindo os dois melhores de cada chave, apenas uma vez um time subiu de divisão com menos de oito pontos. O feito foi alcançado pelo Operário-PR, em 2023.

Na ocasião, o Operário-PR ficou em segundo na chave que teve o Brusque (líder, com 13 pontos), São Bernardo (terceiro, com sete) e São José (quarto, com seis). Os paranaenses ficaram à frente dos paulistas no critério de gols marcados (9x6).

O Operário estreou perdendo por 2x1 para o São Bernardo, fora de casa. Depois, venceu o São José-RS por 2x0, no Germano Kruger. Voltou a ser derrotado para o Brusque, por 4x3, no Augusto Bauer.

Na volta, perdeu outra vez para os catarinenses, por 2x1, em casa. A recuperação veio nas duas rodadas finais. Ficou no 1x1 com o São José-RS. no Francisco Novelleto, e depois ganhou por 1x0 do São Bernardo, em Ponta Grossa, celebrando o acesso.

Outras cinco equipes já subiram de divisão ao completarem nove pontos: Brusque (2020), Londrina (2020), Novorizontino (2021), Criciúma (2021), Vitória (2022) e Remo (2024). Os demais precisaram fazer ao menos 10 pontos para comemorarem o acesso à Série B.

