Náutico reage no segundo tempo e arranca empate com o Botafogo-SP fora de casa
Com "lei do ex" de Victor Andrade, Timbu soma um ponto em Ribeirão Preto e assume temporariamente a sexta posição da Série B
Estreando seu novo uniforme 1 para a temporada de 2026, o Náutico foi buscar o empate com o Botafogo-SP, pela sétima rodada da Série B, na tarde deste sábado (2). Na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, Morelli abriu o placar para a Pantera e Victor Andrade saiu do banco para deixar tudo igual para o Timbu.
Com o resultado, a equipe alvirrubra chega aos 10 pontos, com três vitórias, três derrotas e um empate na competição, ocupando temporariamente a sexta posição. Já a Pantera acumula 9 pontos, com duas vitórias, duas derrotas e três empates, ficando com a nona colocação.
A próxima partida do Náutico será contra o América-MG, no próximo domingo (10), às 16h, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, pela oitava rodada da Série B.
O jogo
Com um início de jogo truncado, a primeira grande chance da partida foi do Botafogo-SP, aos 9 minutos. Patrick Brey domina no peito e lança Vilar com categoria. O zagueiro cabeceia firme na pequena área, e Muriel defende à queima roupa.
Aos 23’, Zé Hugo recebe pelo lado direito, próximo a área, e é derrubado por Betão. Na cobrança da falta, Patrick Brey cobra cruzado na área para Vilar, mas Muriel retira a bola com um soco.
Cinco minutos depois, mais uma grande preocupação para o Timbu. Derek divide com Vilar no ataque e sofre uma forte lesão no dedo da mão direita. Os médicos da equipe alvirrubra foram para o gramado e colocaram uma faixa no dedo do jogador, que voltou para a partida aos 30’.
Após uma cobrança de escanteio de Patrick Brey pelo lado esquerdo, aos 41’, Morelli, de cabeça, abriu o placar na Arena Nicnet. O goleiro alvirrubro até encostou na bola, mas não conseguiu evitar que o camisa 8 marcasse seu quinto gol na competição.
Segundo tempo
Nos 9 minutos da segunda etapa, foi a vez do Náutico pressionar. Após um erro na saída de bola tricolor, Vinícius solta bomba na trave direita do goleiro Jordan.
Três minutos depois, Victor Andrade sai do banco para aplicar a lei do ex e deixar tudo igual na partida. Após um bate e rebate na área, o camisa 11 aparece entre Gabriel Inocêncio e Gui Mariano e finaliza na pequena área sem chances para o goleiro Jordan.
Na sequência, Patrick Brey faz boa jogada pela esquerda, dá um passe entre as pernas de Reginaldo e encontra Leandro Maciel na área. O volante bate com a perna esquerda e Muriel se estica inteiro para defender.
Aos 22’, Victor Andrade se livra da marcação fora da área e finaliza forte. A bola tira tinta da trave do goleiro Jordan. Quatro minutos depois, Dodô domina sozinho no meio e lança a bomba. Jordan salta e manda a bola para escanteio.
Nos 40’, Maciel erra na saída de bola e o Náutico chega com perigo. Saraiva encontra Victor Andrade sozinho no lado esquerdo da área, mas o camisa 11 erra a finalização e manda por cima do gol.
Ficha técnica
Botafogo-SP 1
Jordan; Leandro Maciel, Vilar, Patrick Brey e Kelvin (Jefferson Nem); Matheus Sales (Rafael Gava), Morelli e Wallace (Gui Mariano) ; Zé Hugo (Márcio Maranhão), Luizão (Guilherme Queiróz) e Gabriel Inocêncio. Técnico: Cláudio Tencati
Náutico 1
Muriel; Matheus Ribeiro (Reginaldo), Betão, Wanderson e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Wenderson (Samuel Félix) e Dodô (Ramon); Júnior Todinho (Victor Andrade), Derek (Felipe Saraiva) e Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos
Local: Arena Nicnet (Ribeirão Preto/SP)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Gol: Everton Morelli, aos 41 do 1ºT. (B); Victor Andrade, aos 12 do 2ºT. (N)
Cartões Amarelos: Gui Mariano, Márcio Maranhão (B); Luiz Felipe, Victor Andrade (N)
Público: 3.636
Renda: R$ 87.450,00