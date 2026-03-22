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Série B Náutico recebe Criciúma neste domingo (22) pela Série B; veja onde assistir e escalações Alvirrubro retorna à Segundona depois de três temporadas; bola rola às 16h, nos Aflitos

Depois de três anos longe da Série B do Brasileiro, o Náutico volta a entrar em campo pela principal divisão de acesso do País neste domingo (22), pela primeira rodada da competição. No primeiro compromisso após a perda do título do Campeonato Pernambuco, o Timbu reencontra o torcedor nos Aflitos, a partir das 16h, diante do Criciúma.

Passado o revés para o Sport, por 3x0, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos tiveram duas semanas para curar as feridas e preparar o elenco para a disputa do principal objetivo alvirrubro da temporada. De acordo com Hélio, a equipe terá que evoluir, pelo menos, 30% do apresentado no Estadual.

"A necessidade nossa vai ser de melhorar, no mínimo 30%. Em todas equipes que trabalho, sempre falo que do Estadual para o Brasileiro, é mais ou menos neste sentido. Envolve muita coisa, envolve motivação, tipo de competição, adversidades que faz todos nós crescermos. E tenho certeza que isso vai acontecer", enfatizou Hélio.

"Nós vamos reagir positivamente, porque tivemos um jogo infeliz (contra o Sport) em um momento que não podia acontecer. Aconteceu, mas o Náutico está muito acima de tudo isso, é isso que temos que buscar: performance, rendimento. A nossa exigência é sempre muito grande e naturalmente nós vamos estar fortes", comentou o treinador.

Para a partida diante do Criciúma, a tendência é que Hélio dos Anjos mantenha a base do time que entrou em campo pela decisão do Pernambucano, apesar dos reforços contratados. As principais mudanças no time titular devem ser as saídas do volante Auremir e do atacante Júnior Todinho. Enquanto o cabeça de área foi bastante criticado pela atuação na final do Pernambucano, Todinho está entregue ao departamento médico após fazer cirurgia para corrigir lesão no joelho.

Na cabeça de área, a tendência é que Luiz Felipe e Samuel briguem pela vaga ao lado de Wenderson. Já no ataque, Felipe Saraiva é o mais cotado para formar trio com Vinícius e Paulo Sérgio.

Criciúma

Campeão catarinense no último dia 7, o Criciúma, assim como o Náutico, teve duas semenas para se preparar para o duelo deste final de semana na capital pernambucana. Tal como Hélio, Eduardo Baptista não deve promover muitas mudanças na escalação que faturou a taça estadual sobre o Camboriú. A principal ausência é o volante Gui Lobo, com uma lesão no adutor. Jean Irmer fica com a vaga. Ex-Sport, o atacante Romarinho pode ser novidade na lista de relacionados.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel (Luiz Felipe), Wenderson e Dodô; Felipe Saraiva, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Criciúma

Alisson; Bruno Alves, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Jean Irmer, Eduardo e Marcelo Hermes; Otero, Waguininho e Jhonata Robert. Técnico: Eduardo Baptista.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Transmissão: TV Globo, Premiere e sportv.

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