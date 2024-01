A- A+

Futebol Náutico recebe Maguary, nos Aflitos, pela terceira rodada do Pernambucano Timbu está invicto no torneio, com triunfos perante Flamengo de Arcoverde e Afogados

Em um fim de semana de clássico, os demais jogos da rodada do Campeonato Pernambucano ficam em segundo plano. O confronto entre Náutico e Maguary, neste domingo (21), se encaixa nesse contexto. Menos para o torcedor alvirrubro. Para ele, todas as atenções estarão nos Aflitos. Invicto no torneio e sem sofrer gols, o clube mira a manutenção dos 100% de aproveitamento, além de secar Central e Retrô, que estão acima no saldo de gols, para ocupar a liderança.

Com pouco tempo para descanso após o jogo da última quinta-feira, contra o Afogados, o técnico Allan Aal declarou que, diferente das duas primeiras rodadas, a tendência é que o Náutico não repita a escalação. O que abre a possibilidade de algumas novidades, principalmente no ataque. Estreantes perante a Coruja, Paulo Sérgio e Leandro Barcia podem ganhar mais minutos. Tudo isso, claro, a depender da parte física.

“Eles são jogadores de qualidade, experiência e que agregam muito. O nosso elenco é jovem, de característica de intensidade e em alguns momentos precisamos de cadência. A gente pulou algumas etapas para eles estrearem, mas vamos ver com o departamento de fisiologia”, apontou.

“Paulo sentiu um desconforto no adutor em um lance específico (contra o Afogados), mas esperamos que não seja algo grave. Temos que controlar a ansiedade. Ela não é só do torcedor, mas é minha mesmo para que todos estejam à disposição. Tendo isso, a gente se fortalece mais. Dificilmente vamos repetir a mesma escalação para o próximo jogo, mas vamos optar por quem estiver com mais condições físicas”, completou.

O único jogo entre Náutico e Maguary aconteceu no Estadual do ano passado, com vitória dos alvirrubros por 1x0.

Para fugir da zona

O Maguary ainda não venceu no Pernambucano. Na estreia, a equipe foi derrotada por 2x0 para o Santa Cruz, no Arruda. Depois, ficou no 1x1 com o Petrolina, no Arthur Tavares. Por falar no estádio de Bonito, o clube solicitou que o outro jogo que terá contra um time do Recife, o Sport, que tinha como local justamente o estádio do interior, passasse para os Aflitos, casa do Náutico.

Na sétima posição, com apenas um ponto, o Maguary só está acima de Flamengo de Arcoverde, Afogados e Porto, todos sem pontuação. Um triunfo, a depender de outros resultados, pode colocar a equipe no G6 que garante vaga à segunda fase do campeonato.





Ficha técnica



Náutico

Vagner; Danilo Belão, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Luiz Paulo; Marcos Júnior, Lorran e Patrick Allan; Kauan Santos (Ray Vanegas), Evandro (Paulo Sérgio) e Fernandinho (Leandro Barcia). Técnico: Allan Aal.

Maguary

Juliano; Lucas Saturnino, Mateus Henrique, Pedro Jorge e Rychelmy; Jonnathan, Wandrew e Esquerdinha; Felipe Sales, Bruce e Ejaita Ifoni.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia. Assistentes: Victor Matheus de Lavor Paes Barreto e Humberto Martins Dias Silva

Transmissão: GOAT

