A- A+

Náutico Náutico recebe pagamento atrasado do Vasco por empréstimo de Mateus Cocão O clube carioca havia descumprido as datas de pagamento previamente estabelecidas, mas regularizou a situação na última sexta-feira (11)

Após atrasar o pagamento por duas vezes, o Vasco finalmente quitou o valor de R$ 300 mil devido ao Náutico pelo empréstimo do volante Mateus Cocão. A informação foi divulgada pelo repórter Moisés Oliveira, da Rádio Transamérica.

O empréstimo de Mateus Cocão ao Vasco foi concretizado em abril deste ano. Inicialmente, o clube carioca estava obrigado a efetuar o pagamento até 15 dias após a assinatura do contrato, porém, esse prazo não foi cumprido. Posteriormente, mesmo em atraso, o Vasco prometeu quitar a dívida até 20 de junho, o que também não se concretizou. Três meses após o empréstimo, o pagamento foi enfim realizado.

Com a regularização do pagamento junto ao Náutico, o Vasco assegurou a permanência de Mateus Cocão por empréstimo até abril de 2024. Caso deseje adquirir em definitivo os direitos do jogador, o clube carioca terá a opção de compra disponível mediante o desembolso de R$ 2,4 milhões, já acordado no momento da assinatura do contrato de empréstimo.

Durante sua passagem pelo Vasco na Série A de 2023, Mateus Cocão atuou em cinco partidas, sendo titular em três delas. No Timbu, em 2023, o volante esteve presente em 14 jogos. Até o momento, o jogador não registrou gols marcados ou assistências fornecidas.

Veja também

Futebol Pedro é punido por indisciplina e está fora da partida contra o Olímpia, pela Libertadores