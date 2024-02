Náutico recebe Petrolina, nos Aflitos, de olho em retomar liderança do Pernambucano

A- A+

Único invicto do Campeonato Pernambucano, o Náutico entra em campo nesta quarta (31), contra o Petrolina, às 21h, nos Aflitos. Além de defender a manutenção do período sem derrotas, o Timbu também busca retomar a liderança da competição e praticamente cravar uma vaga ao mata-mata do torneio.



Matemática ajuda



O atual regulamento do Pernambucano, com a formação do hexagonal tendo os dois primeiros colocados classificados diretamente para as semifinais, além do terceiro ao sexto passando para as quartas de final, começou em 2020. No ano em questão, o Afogados ficou em sexto ao alcançar 13 pontos. Nas duas temporadas seguintes, Vera Cruz (2021) e Caruaru City (2022) precisaram de menos, fazendo 11 e 12 respectivamente.



Em 2023, o Pernambucano teve 13 participantes ao todo, o que fez a média do sexto colocado subir. O Salgueiro, último colocado do grupo do G6, fez 16 pontos. Pegando os números de 2020 a 2022, a média geral ficaria em 12 pontos.



O Náutico, em segundo lugar, com 11 pontos, poderia garantir uma vaga na etapa seguinte até mesmo com um empate, levando em consideração a média geral. Para ficar ainda mais tranquilo, um triunfo, alcançando os 14 pontos, praticamente selaria a classificação, ainda que não matematicamente.

“A competição está parelha. Tudo será decidido nos detalhes. Vamos focar nos nossos objetivos, querendo sempre a vitória. Faremos nosso melhor para nos mantermos ali entre os líderes”, afirmou o volante Lorran.



Na escalação, a expectativa é para saber se o técnico Allan Aal vai promover a entrada do centroavante Paulo Sérgio entre os titulares. O camisa 9 foi o autor do gol da vitória alvirrubra por 2x1 diante do Santa Cruz, no Arruda. Vale citar que o Timbu terá o regresso do atacante Leandro Barcia, que cumpriu suspensão automática após ser expulso perante o Central.



Na crescente



Embalado após uma sequência de quatro jogos sem perder, o Petrolina, atualmente em sexto lugar, com seis pontos, quer se solidificar no G6 para alcançar a próxima fase. A única derrota dos sertanejos no Estadual foi na estreia, contra o Sport, na Arena de Pernambuco.





Ficha técnica



Náutico

Vagner; Danilo Belão, Rafael Vaz, Robson Reis e Luiz Paulo; Lorran, Marcos Júnior e Patrick Allan; Evandro, Ray Vanegas e Júlio Cesar (Paulo Sérgio). Técnico: Allan Aal



Petrolina

Cris; Vinicinho, Raykar, Igor Tavares e Mailson; Kiko, Brendon, Santos; João de Deus, Douglas Damasceno e Emerson Galego. Técnico: William Lima



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 21h

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho. Assistentes: José Romão da Silva Neto e Wagner Cabral Miranda

Transmissão: GOAT

Veja também

Sport Com time alternativo, Mariano Soso celebra vitória com "autoridade" do Sport