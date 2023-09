A- A+

Futebol Náutico recebe proposta de SAF com investimento de quase R$ 1 bilhão por 90% das ações do clube Para a venda ser concretizada, será preciso primeiro aprovação no Conselho Deliberativo; Timbu pode começar 2024 sob novo modelo de gestão

O Náutico pode começar 2024 sob um novo modelo de gestão, deixando de ser uma associação civil sem fins lucrativos para se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Mudança que pode acontecer com um investimento perto de R$ 1 bilhão nos próximos 10 anos, com a venda de 90% das ações do clube. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pela reportagem.



Para a venda da SAF ser concretizada, será preciso que a proposta seja aprovada posteriormente no Conselho Deliberativo, com votação dos sócios. O projeto para transformar o Timbu em clube-empresa é da NewCo Group, especializada em consultoria estratégica e inteligência de mercado. As comversas tiveram participação ainda da consultoria Pluri/Bridge Sports Capital e o escritório de advocacia Cahu Beltrão.

A proposta ainda pode sofrer alterações quanto aos números envolvidos e os detalhes jurídicos. Para dar prosseguimento à negociação, as partes precisam formalizar uma proposta vinculante, gerando obrigações a serem cumpridas para o acerto.

Inicialmente, a informação é de um investimento de R$ 980 milhões por projetos que compõem reformas estruturais, pagamento de dívidas, aporte no futebol, entre outros pontos. Não há indicação da venda na SAF de qualquer imóvel atrelado à instituição, como o estádio dos Aflitos ou o Centro de Treinamento Wilson Campos. Os locais serão apenas alugados no período.

Os investimentos aconteceriam após a homologação do plano de pagamento envolvendo o processo de Recuperação Judicial. Recentemente, o Náutico conseguiu aumentar em mais seis meses o prazo de suspensão das ações contra o clube, após solicitação ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE).



