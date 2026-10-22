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futebol Náutico recebe propostas para compra de parte do terreno do CT As ofertas estão em fase de análise e serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo para discussão e avaliação das condições apresentadas

O Náutico comunicou nesta quinta-feira (22) que recebeu três propostas para a comercialização de parte do Centro de Treinamento Wilson Campos, que possui aproximadamente 54 hectares. As ofertas estão em fase de análise e serão encaminhadas ao Conselho Deliberativo para discussão e avaliação das condições apresentadas.

“A iniciativa é fruto de uma mudança de perspectiva do clube, que passa a enxergar seu patrimônio também como uma oportunidade de reestruturação financeira e de novos investimentos. O objetivo é destinar recursos à quitação de dívidas tributárias junto à União e viabilizar melhorias e a modernização da estrutura do CT”, informou o Náutico, em nota.

“Qualquer eventual negociação seguirá os procedimentos previstos no estatuto do clube, incluindo a apreciação pelas instâncias competentes e a aprovação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). O Náutico reforça que o assunto está sendo tratado com responsabilidade e planejamento, buscando alternativas que contribuam para o fortalecimento financeiro da instituição, a valorização de seu patrimônio e a melhoria da estrutura oferecida ao futebol alvirrubro”, completou.

Há três anos, o Náutico chegou a autorizar o arrendamento de três hectares do centro de treinamento para o Grupo Mateus por R$ 130 mil mensais durante 20 anos, mas, em 2024, o negócio foi cancelado pela rede varejista e o Timbu recebeu R$ 4,2 milhões pela rescisão unilateral.



"O clube vinha buscando (interessados) no mercado há alguns meses e isso culminou no recebimento das propostas. O CT tem aproximadamente 54 hectares e nove são utilizados pelo clube. A área remanescente não teve até hoje utilidade, muito menos algo para monetizar, gerando riqueza. Defendemos que seja feita a venda e o valor seja destinado para o pagamento da dívida fiscal", afirmou o presidente do Náutico, Bruno Becker. "A outra parte deve ser destinada para reinvestir no CT, em um novo hotel para a base, em melhorias na área do profissional, construção de novos campos, academias, salas administrativas, aquisição de equipamentos dos departamentos médícos, de fisiologia e fisioterapia", concluiu.

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