Futebol Náutico recebe Retrô, nos Aflitos, no jogo de ida da semifinal do Pernambucano Neste domingo (10), Timbu tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido a Fênix em casa

Quando o time do Náutico deixar os Aflitos, após o apito final da primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano, neste domingo (10), contra o Retrô, haverá apenas duas reações possíveis da torcida. Ambas já foram vividas, inclusive, neste ano. Os aplausos e incentivos, como foi após o Clássico dos Clássicos diante do Sport, ou as vaias e protestos, cena que marcou a derrota por 1x0 para o River-PI, pela Copa do Nordeste. Caberá aos jogadores definir qual a imagem marcará a primeira metade do embate que vale vaga à final.

Tabu em jogo

O Náutico nunca venceu o Retrô jogando nos Aflitos. Ao todo, são duas derrotas (ambas pelo Estadual de 2022) e um empate, no mesmo torneio, mas em 2020. Ainda por cima, para bater a Fênix, os alvirrubros terão de tomar cuidado com um quarteto que conhece bem o clube.

Poucos treinadores têm uma história tão grande no Náutico como Roberto Fernandes. Ao todo, o profissional treinou o clube por cinco vezes, com dois títulos estaduais (2018 e 2022), além de passagens importantes na Série A (2007 e 2008). Desta vez, o profissional estará vestindo as cores do Retrô, justamente o clube que derrotou há dois anos na conquista do Pernambucano.

Além dele, o Retrô tem o volante Richard Franco, que vestiu a camisa alvirrubra entre 2021 e 2022, e os atacantes Renato Henrique, formado na base do Náutico, e Giva, com passagem em 2017. Esse último, inclusive, é o artilheiro do Pernambucano, com seis gols.

“Giva é um excelente atacante, vive um grande momento e para mim isso é ainda mais desafiador. Muito bom quando você pode mostrar o seu valor também. São nesses jogos que você precisa tomar cuidado, mas se fizer uma grande partida sabe que será mais valorizado”, afirmou o zagueiro Rafael Vaz.

Caso elimine o Retrô, o Náutico, além de garantir vaga na final do Pernambucano, também terá lugar na Copa do Brasil de 2025. Se for eliminado na semifinal, terá de torcer para o Leão chegar à decisão.

Se a final for entre Retrô e Santa Cruz, os alvirrubros ficarão fora da disputa, já que a terceira vaga no certame seguirá com o Sport por ter a melhor campanha da primeira fase entre os clubes fora da final.

Na Copa do Nordeste, o Náutico tem vaga garantida na fase da seletiva, graças à posição no Ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para entrar direto na etapa de grupos, precisa ser campeão ou que o troféu fique com o Sport.

Escalação

Com as lesões de Leandro Barcia, Kauan e Júlio César, além de não contar com Paulo Sérgio, que cumpre suspensão automática após ser expulso perante o Afogados, o Náutico pode montar um time reforçado no meio-campo.

A possibilidade acima leva em consideração a entrada de Marcos Júnior no meio-campo, reforçando o setor com Lorran, Marco Antônio e Patrick Allan. Com a mudança, a sugestão seria manter na frente apenas Thalissinho e Evandro.

Caso Aal deseje manter o 4-3-3 tradicional, a saída seria, no lugar de Marcos Júnior, acionar um atacante. A opção mais provável é contar com Ray Vanegas. Fernandinho deve ficar como opção no banco de reservas.

Ficha técnica

Náutico

Vagner; Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos e Diego Matos; Lorran, Marco Antônio e Patrick Allan; Thalissinho, Evandro e Ray Vanegas (Marcos Júnior). Técnico: Allan Aal

Retrô

Paulo Ricardo; Jean, Dankler, Guilherme Paraíba e Leonan; Rômulo, Richard Franco, Diego Guerra e Radsley; Luisinho e Giva. Técnico: Roberto Fernandes

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho. Assistentes: José Romão da Silva Neto e Humberto Martins Dias Silva

Transmissão: GOAT

