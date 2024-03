A- A+

Futebol Náutico recebe River em busca de primeira vitória como mandante no Nordestão 2024 Nos jogos que fez nos Aflitos, Timbu empatou com o Ceará e perdeu para o Botafogo-PB

O estádio dos Aflitos, palco das últimas vitórias do Náutico no Campeonato Pernambucano, contra Sport e Afogados, não tem sido um trunfo para o clube na Copa do Nordeste. Nos jogos que fez como mandante, perante Botafogo-PB e Ceará, o Timbu não venceu, acumulando uma derrota por 1x0 e um empate sem gols, respectivamente. Para mudar esse cenário, os alvirrubros precisarão superar, nesta terça (5), o River-PI, pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

O Náutico é o quarto colocado do Grupo B do Nordestão, com cinco pontos. Em caso de vitória, o clube pode pular momentaneamente para a segunda posição, ficando atrás apenas do Bahia, líder com nove pontos, que visita o Ceará, quarta (6), no Castelão. O River também está em quarto, mas no Grupo A, com seis pontos.

“Precisamos manter o foco. O mando de campo na Copa do Nordeste é importante e vamos procurar fazer o que fizemos na última partida, mesmo sendo agora outra competição. Os três pontos são de suma importância para a gente. Quanto a gente faz valer o mando, isso vira importante no decorrer do campeonato, indo mais tranquilo mentalmente fora de casa”, afirmou o volante Lorran, citando ainda a preocupação do Timbu em melhorar a pontaria.

"O professor sempre faz isso com a gente. Acho que falta um pouco mais de calma na hora de finalizar. Esperamos ter essa tranquilidade. Tenho certeza que os gols vão sair”, completou.

Para o confronto, o técnico Allan Aal deve manter a mesma base que venceu o Afogados, nas quartas de final do Pernambucano. O único desfalque é na zaga. Joécio deixou o jogo passado com dores musculares e, após exame de imagem, foi constatada uma lesão grau um na coxa esquerda. O prazo de retorno aos gramados é de 10 a 15 dias. Com isso, Guilherme Matos deve ser o substituto, fechando a defesa com Rafael Vaz.

Velhos conhecidos

O River tem no elenco alguns velhos conhecidos da torcida do Náutico. Um deles é Izaldo, lateral-esquerdo de 30 anos, formado na base alvirrubra e com passagem pelo time profissional em 2014.

No meio, outros ex-jogadores do Náutico são Caíque Valdívia, que vestiu a camisa alvirrubra em 2016, e Darlan Bispo, com passagem em 2017. No ataque, o perigo é com a "lei do ex" do atacante Crislan, jogador que defendeu o time pernambucano em 2014.

O River ainda é comandado por Dico Wooley, treinador que teve passagem pelo Retrô, sendo vice-campeão Pernambucano em 2022, perdendo a final justamente para o Náutico.

Tabu em jogo

O Náutico nunca venceu o River-PI. Na história, as equipes se enfrentaram apenas três vezes. A primeira foi em 1979, com triunfo por 3x1 dos piauienses, em Teresina. Nas seguintes, empates em 0x0, em 2000, pela Copa João Havelange, e por 1x1, em 2020, pela fase de grupos da Copa do Nordeste - ambas com o Timbu como mandante.

Ficha técnica

Náutico

Vagner; Arnaldo, Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos; Lorran, Marco Antônio e Patrick Allan; Evandro, Júlio César e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Aal

River-PI

Heitor Gatti; Vinícius, Dedé, Jílson e Josué; Iago Felipe, Kakin, Doda e Ronald; Ju Alagoano e Foguinho. Técnico: Dico Wooley.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Wiomar Santana de Oliveira (AL). Assistentes: Wellington Thiago de Almeida Fontes Nascimento e Aldrin Freire Costa Matias

Transmissão: DAZN

Veja também

Sport Mariano Soso exalta vitória do Sport em gramado irregular: "fortalece nossa confiança"