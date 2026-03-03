Náutico recebe visita de Rivaldo no CT Wilson Campos
Ex-jogador foi acompanhar a chegada do filho, que passa a integrar o sub-20 alvirrubro
O Náutico recebeu, nesta terça-feira (3), a visita do pentacampeão mundial Rivaldo, no CT Wilson Campos. O registro foi feito pelo clube alvirrubro nas redes sociais.
Revelado pelo Santa Cruz, o ex-camisa 10 esteve no local para acompanhar a chegada do filho e centroavante Isaque Vitor, que passa a integrar o time sub-20 do Náutico.
Rivaldo foi recepcionado pelo presidente Bruno Becker, de quem recebeu uma camisa do Náutico, além dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos e representantes do departamento de futebol.