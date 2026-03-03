Ter, 03 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Náutico recebe visita de Rivaldo no CT Wilson Campos

Ex-jogador foi acompanhar a chegada do filho, que passa a integrar o sub-20 alvirrubro

Reportar Erro
Rivaldo recebe camisa do Náutico das mãos de Bruno Becker, presidente do clubeRivaldo recebe camisa do Náutico das mãos de Bruno Becker, presidente do clube - Foto: Rafael Vieira/CNC

O Náutico recebeu, nesta terça-feira (3), a visita do pentacampeão mundial Rivaldo, no CT Wilson Campos. O registro foi feito pelo clube alvirrubro nas redes sociais. 

Revelado pelo Santa Cruz, o ex-camisa 10 esteve no local para acompanhar a chegada do filho e centroavante Isaque Vitor, que passa a integrar o time sub-20 do Náutico. 

Leia também

• Remanescente de 2021 e atual capitão, Vinícius busca segundo título estadual pelo Náutico

• Com semana livre, Náutico busca recuperar solidez defensiva de olho em final

Rivaldo foi recepcionado pelo presidente Bruno Becker, de quem recebeu uma camisa do Náutico, além dos técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos e representantes do departamento de futebol. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter