Futebol Com oito jogos seguidos sem sofrer gols, Náutico iguala terceira melhor marca da história do clube Desempenho defensivo do Timbu só fica atrás de números alcançados em 1974 e 1989

O Náutico segue acumulando marcas positivas na reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o Anápolis por 1x0, nos Aflitos, pela 17ª rodada, o clube chegou ao oitavo jogo consecutivo sem ser vazado. Feito que já é o terceiro maior da história alvirrubra, igualando números dos anos 1980.



Marcas

Em 1981 e 1983, o Náutico também ficou oito jogos consecutivos sem sofrer gols. Na época, porém, todos os duelos foram válidos pelo Campeonato Pernambucano e a contagem considera apenas partidas oficiais, descartando amistosos.

Há 44 anos, o Náutico saiu sem tomar gols diante de América (3x0), Santo Amaro (0x0), Comercial (3x0), Íbis (4x0), Sport (1x0), Atlético de Caruaru (3x0), Santa Cruz (0x0) e Ferroviário (2x0).

Dois anos depois, o Náutico voltou a embalar uma sequência defensiva sólida perante Ferroviário (2x0), Santa Cruz (0x0 e 1x0), Central (duas vezes por 1x0), Sport (2x0), Paulistano (2x0) e América (1x0).

Em 1989, o Náutico foi além, ficando dez partidas sem sofrer gols. Foram oito pelo Estadual. Metade com empates por 0x0, perante Sport, Estudantes, Santa Cruz e Central. As demais foram por vitórias, superando a Patativa em novo encontro, por 3x0, além de ganhar de América (1x0), Sete de Setembro (9x0) e Paulistano (2x0).

Na Copa do Brasil, o Náutico atingiu a marca na primeira fase, ao derrotar o Athletico por 1x0 e depois empatar em 0x0. A série sem tomar gols só terminou ao empatar em 1x1 com o Atlético-MG, também pelo mata-mata nacional, no Arruda.

O recorde dos alvirrubros de mais tempo sem sofrer gols é de 1974. Foram 15 jogos do Pernambucano sem saber o que era buscar uma bola na própria rede. Do dia 28 de agosto, do empate em 0x0 com o Sport, até o dia 27 de outubro, quando goleou o Central por 4x0.

Nesse intervalo, o Náutico não tomou gols diante do Ferroviário (duas vezes por 4x0), Desportiva Pitu (5x0), Íbis (6x0), Santo Amaro (5x0), Central (3x0), Santa Cruz (0x0), América (1x0) e Sport (1x0). Sequência interrompida somente ao ficar no 1x1 com a Cobra Coral.

Números atuais

Em 2025, o Náutico estabeleceu a marca de oito jogos sem sofrer gols a partir da vitória por 2x0 diante do Tombense. Depois, dois empates em 0x0 perante Floresta e Figueirense. Vieram então as sequências de triunfos contra Caxias (2x0), Guarani (1x0), Retrô (3x0), Londrina (2x0) e Anápolis (1x0).

