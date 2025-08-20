Qua, 20 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta20/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Com oito jogos seguidos sem sofrer gols, Náutico iguala terceira melhor marca da história do clube

Desempenho defensivo do Timbu só fica atrás de números alcançados em 1974 e 1989

Reportar Erro
Elenco do Náutico reunido nos AflitosElenco do Náutico reunido nos Aflitos - Foto: Gabriel França / CNC

O Náutico segue acumulando marcas positivas na reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o Anápolis por 1x0, nos Aflitos, pela 17ª rodada, o clube chegou ao oitavo jogo consecutivo sem ser vazado. Feito que já é o terceiro maior da história alvirrubra, igualando números dos anos 1980.

Marcas

Em 1981 e 1983, o Náutico também ficou oito jogos consecutivos sem sofrer gols. Na época, porém, todos os duelos foram válidos pelo Campeonato Pernambucano e a contagem considera apenas partidas oficiais, descartando amistosos.

Há 44 anos, o Náutico saiu sem tomar gols diante de América (3x0), Santo Amaro (0x0), Comercial (3x0), Íbis (4x0), Sport (1x0), Atlético de Caruaru (3x0), Santa Cruz (0x0) e Ferroviário (2x0).

Dois anos depois, o Náutico voltou a embalar uma sequência defensiva sólida perante Ferroviário (2x0), Santa Cruz (0x0 e 1x0), Central (duas vezes por 1x0), Sport (2x0), Paulistano (2x0) e América (1x0).

Em 1989, o Náutico foi além, ficando dez partidas sem sofrer gols. Foram oito pelo Estadual. Metade com empates por 0x0, perante Sport, Estudantes, Santa Cruz e Central. As demais foram por vitórias, superando a Patativa em novo encontro, por 3x0, além de ganhar de América (1x0), Sete de Setembro (9x0) e Paulistano (2x0).

Na Copa do Brasil, o Náutico atingiu a marca na primeira fase, ao derrotar o Athletico por 1x0 e depois empatar em 0x0. A série sem tomar gols só terminou ao empatar em 1x1 com o Atlético-MG, também pelo mata-mata nacional, no Arruda.

O recorde dos alvirrubros de mais tempo sem sofrer gols é de 1974. Foram 15 jogos do Pernambucano sem saber o que era buscar uma bola na própria rede. Do dia 28 de agosto, do empate em 0x0 com o Sport, até o dia 27 de outubro, quando goleou o Central por 4x0.

Nesse intervalo, o Náutico não tomou gols diante do Ferroviário (duas vezes por 4x0), Desportiva Pitu (5x0), Íbis (6x0), Santo Amaro (5x0), Central (3x0), Santa Cruz (0x0), América (1x0) e Sport (1x0). Sequência interrompida somente ao ficar no 1x1 com a Cobra Coral.

Números atuais

Em 2025, o Náutico estabeleceu a marca de oito jogos sem sofrer gols a partir da vitória por 2x0 diante do Tombense. Depois, dois empates em 0x0 perante Floresta e Figueirense. Vieram então as sequências de triunfos contra Caxias (2x0), Guarani (1x0), Retrô (3x0), Londrina (2x0) e Anápolis (1x0).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter