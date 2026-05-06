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Futebol Náutico: Recuperação Judicial é homologada pela Justiça A dívida trabalhista do clube, que era de R$ 153 milhões, foi reduzida para R$ 42 milhões, com mais de 700 credores

Após ser aprovada em dezembro do ano passado na Assembleia Geral dos Credores, o plano de Recuperação Judicial do Náutico foi homologado na última segunda-feira (4) pelo juiz Nehemias de Moura Tenório, da 21ª Vara Cível da Capital.

A RJ do Náutico envolve dívidas com mais de 700 credores e débito que superavam, anteriormente, os R$ 150 milhões. Com a recuperação, o valor caiu para R$ 42 milhões. O Timbu ainda tem cerca de R$ 30 milhões a receber da Arena de Pernambuco, mas aguarda a liberação do Governo de Pernambuco.

As dívidas do Náutico com os credores estava dividida da seguinte forma: classe I (trabalhistas) - R$ 123.341.282,03; classe III (quirografários) - R$ 27.300.005,14; e classe IV (micro e pequenas empresas) - R$ 2.222.580,94.

Considerado o mais importante, com 675 credores na fila, o débito trabalhista terá uma redução de quase 70%. O clube vai pagar cerca de R$ 38 milhões à classe. Os créditos de até 15 salários mínimos serão pagos sem deságio. Já os créditos entre 15 e 150 salários mínimos terão deságio de 65%, enquanto aqueles acima de R$ 400 mil terão deságio de 90%.

Aos 68 credores quirografários: pagamento de uma parcela fixa de R$ 25 mil, e o valor restante com deságio de 90%. Além disso, o saldo restante pago em 120 parcelas por mês, após 18 meses de carência.

Já os 38 credores de micro e pequenas empresas receberão uma parcela fixa de R$ 20 mil por credor, deságio de 90% sobre o valor excedente, mais pagamento do restante em 60 parcelas mensais, após carência de 18 meses.

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