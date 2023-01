Náutico reduziu R$ 10 milhões de passivo trabalhista em 2022

A- A+

Em vídeo divulgado pelo canal oficial do Náutico no Youtube, o vice-presidente jurídico do clube, Luiz Gayão, informou que o Náutico reduziu em R$ 10 milhões seu passivo trabalhista, realizando 85 acordos de pendências antigas. Segundo Gay]ao, apenas 13 ações foram impetradas contra o Timbu na Justiça do Trabalho no ano passado.

"As receitas do Náutico foram direcionadas para descentralização da Justiça do Trabalho. Com isso, ela teve uma arrecadação maior, com mais pagamento de causas trabalhistas. Quitamos 85 processos, na casa dos R$ 10 milhões. Isso não significa que o Náutico desembolsou R$ 10 milhões. Mas com acordos bem feitos, com tratativas junto com à Justiça do Trabalho, com os reclamantes, e redução no valor das ações, o clube conseguiu quitar. Continuaremos neste ano com o mesmo objetivo, canalizando as receitas para abranger o maior número de ações trabalhistas", afirmou Gayão.

"Das 13 ações trabalhistas que tivemos em 2022, apenas uma foi de um ex-atleta. O resto foi de ex-funcionários que deixaram o clube há algum tempo. Isso é um sucesso da gestão, a preocupação de pagar os funcionários. Estamos focado me melhorar ainda mais", complementou.

De acordo com o vice-jurídico, o Náutico pretende diminuir a chamada "folha paralela", relacionada à dívidas anteriores, que inflaciona os custos mensais. "De 2020 para cá, fizemos acordo com todos os ex-atletas. Temos uma 'folha paralela' alta, acima de R$ 200 mil. Porque esses acordos são importantes? Primeiro porque evita que o atleta procure na Justiça e uma causa de R$ 10 mil vire R$ 50 mil ou R$ 100 mil. Segundo porque o atleta trabalhou e precisa receber, e ele entra dentro do fluxo de caixa que o clube estabelece. Então é bom para os dois lados. O Náutico economiza e o atleta recebe as verbas que ele acredita que são justas", salientou.

