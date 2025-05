Além de zagueiro, Náutico busca pelo menos mais um reforço para a Série C

A- A+

Com a abertura do mercado de transferências excpecional, por conta da Copa do Mundo de Clubes, o Náutico está atento para reforçar a equipe para a sequência da Série C. Em coletiva concedida à imprensa, o executivo de futebol Edgard Montemor detalhou como o Alvirrubro deverá se movimentar no período.

De acordo com o dirigente, a expectativa é de que, em um primeiro momento, apenas dois jogadores sejam anunciados no período: um lateral-esquerdo e o zagueiro Mateus Silva, que já está no Recife e acompanhou a derrota do clube para a Ponte Preta, no último sábado (24), nos Aflitos.

"Diante da lesão do Luiz Paulo, a gente está atrás de um lateral-esquerdo, sim. A gente vai fazer de tudo para ter novidades o quanto antes. Não é fácil, não é simples, a janela ainda está fechada. Mas, mesmo assim, a gente está no mercado procurando essa peça de reposição para o Luiz Paulo, que infelizmente vai ficar até o final do ano sem jogar", iniciou.

"Mateus Silva já foi informado, já estava no vestiário aqui contra o ex-time dele. No momento adequado, vai ser feita a apresentação, quando estiver tudo certinho em relação à documentação e a janela abrir", seguiu o executivo.

Segundo Edgard, o zagueiro já havia sido monitorado pelo clube no início da temporada, mas a antiga comissão técnica optou por outros nomes. Agora, a chegada de Mateus Silva teve o aval de Hélio, que já trabalhou com o defensor durante sua passagem pela Ponte Preta.

Em relação ao lateral-esquerdo, Montemor detalhou as características procuradas pela diretoria no mercado. Conforme o dirigente, dificilmente o atleta contratado será alguém que vem atuando com frequência nesta etapa da temporada.

"Um lateral-esquerdo que possa entregar, principalmente, a parte física que o Hélio pede. Um jogador com intensidade, de força, resistente, que consiga fazer o apoio, fazer o retorno na linha de quatro defensiva, que consiga jogar numa linha de quatro mais à frente. Um jogador com uma boa minutagem, temos que ver o histórico recente. Não necessariamente um atleta que no momento esteja jogando, senão ele não viria", detalhou.

Sobre a chegada de outras nesta pequena janela de junho, que terá duração de dez dias, Edgard Montemor acredita que o momento pede calma, no intuito de os jogadores do elenco seguirem sendo avaliados por Hélio dos Anjos.

"É dar um pouco de tempo, também. A gente estreou ali, com Hélio, com alguns resultados que não foram os três pontos. Dá aquele certo receio, mas depois vieram os bons resultados. Acho que é pouco tempo, a gente precisa avaliar, precisa ver realmente esta devolutiva dos atletas, até na parte física. Eles ainda não chegaram na parte física do jeito que o professor gosta", pontuou.

"Em relação à janela de julho, a gente vai estar ali na 12ª ou 13ª rodada, vai estar na reta final. Ela, mais do que essa (de junho), vai ser realmente bem pontual, talvez. Espero que a gente não tenha mais nenhuma lesão. É aquele reforço pontual de trazer algo de qualidade. Não vejo o Náutico indo ao mercado para fazer uma reformulação completa do elenco, porque não há essa necessidade", finalizou.

Veja também