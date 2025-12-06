Sáb, 06 de Dezembro

Reforços

Náutico anuncia contratações de Reginaldo e Ramon Carvalho

Timbu já oficializou a contratação de três jogadores para a temporada de 2026

Reginaldo, à esquerda, e Ramon Carvalho, à direita, chegam para reforçar o Timbu em 2026Reginaldo, à esquerda, e Ramon Carvalho, à direita, chegam para reforçar o Timbu em 2026 - Foto: Reprodução/Instagram

O Náutico anunciou, neste sábado (6), dois novos reforços para a temporada de 2026. São eles: o lateral-direito Reginaldo, de 32 anos, e o volante Ramon Carvalho, de 28 anos.

Reginaldo estava no Juventude, nesta temporada. O lateral disputou 25 jogos pelo time de Caxias do Sul e deu duas assistências.

No currículo, Reginaldo acumula passagens por diversos times, incluindo ABC, Coritiba, Londrina, Athletico-PR, Atlético-GO, CRB e uma experiência internacional pelo Ordabasy, do Cazaquistão.

 

 

Já Ramon Carvalho atuou na nesta temporada pelo Inter de Limeira-SP, onde disputou cinco jogos, e pelo Ituano, onde participou de 15 partidas e marcou um gol.

Ramon também tem um currículo grande ao longo de sua carreira e já passou por Internacional, Vila Nova-GO, Bahia, América-MG, Atlético-GO e Ponte Preta.

"É um momento de muita alegria na minha carreira poder representar um clube nordestino, com um torcedor apaixonado, um clube que tem totais condições a voltar à elite do campeonato brasileiro. E eu estou indo para Recife com esse objetivo de fazer um grande ano, um grande 2026, ajudar o Náutico da melhor forma possível, primeiramente, com o Campeonato Estadual e, posteriormente, com o objetivo de buscar o acesso à elite do futebol", disse Ramon.

 

 

Com o anúncio de Reginaldo e Ramon, o Náutico chegou a seu terceiro reforço anunciado para 2026. Antes, o Timbu já havia oficializado a contratação do atacante Júnior Todinho.

