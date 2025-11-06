Qui, 06 de Novembro

Náutico

Náutico renova com lateral-direito Arnaldo até o fim de 2026

Em 2025, o atleta disputou 29 jogos pelo clube

Arnaldo, lateral do NáuticoArnaldo, lateral do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

Depois de acertar a permanência do zagueiro Mateus Silva para a próxima temporada, o Náutico anunciou que mais um jogador segue no clube em 2026: o lateral-direito Arnaldo. O atleta firmou um pré-contrato com a equipe alvirrubra. 

Titular em grande parte da temporada, o experiente jogador de 33 anos disputou 29 jogos com o Timbu neste ano. Ele marcou um gol e contribuiu com quatro assistências, sendo todas na Série C, fazendo com que o lateral fosse o terceiro atleta com mais passes para gols no plantel em 2025.

"Me sinto grato, por pelo terceiro ano estar vestindo essa camiseta. Um clube que aprendi a gostar, aprendi a amar, aprendi a ser Náutico e não vejo a hora de trabalhar novamente, de voltar a vestir essa camiseta, e com muito trabalho, muito empenho, dar alegria novamente ao nosso torcedor", falou o jogador à assessoria de comunicação do clube. 

O novo vínculo de Arnaldo com o Náutico será válido até o fim de 2026. Será o terceiro ano do defensor vestindo a camisa alvirrubra. No ano passado, ele foi acionado em 34 ocasiões e ajudou com seis assistências. 

Apesar das eleições marcadas para o dia 30 de novembro, a ideia da diretoria alvirrubra é seguir renovando com atletas que podem contribuir em 2026. O clube trabalha com até 13 nomes que participaram do último Brasileiro. 

O lateral-esquerdo Luiz Paulo e o zagueiro Fagner Alemão também tiveram os contratos prorrogados até novembro do ano que vem. No caso da dupla, o motivo é a cláusula de estabilidade devido ao fato de ambos estarem em processo de recuperação de lesão de ligamento cruzado anterior do joelho.

