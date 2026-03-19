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Náutico Náutico renova com patrocinador master e vende naming rights dos Aflitos Novo vínculo do Timbu com a Esportes da Sorte prevê uma série de melhorias no estádio e no social do clube

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (19), nos Aflitos, o presidente do Náutico, Bruno Becker, anunciou a renovação de contrato com a Esportes da Sorte por mais duas temporadas, no que passa a ser o maior patrocínio da história do clube.

Desta vez, a parceria terá uma novidade: o patrocinador master adquiriu o naming rights do Eládio de Barros Carvalho, que a partir de agora será chamado de "Estádio Esportes da Sorte Aflitos".

Pelo acordo, o Náutico receberá fixo R$ 4,8 milhões por ano da empresa do ramo das bets, totalizando R$ 9,6 milhões. Caso o Timbu atinja metas pré-estabelecidas em contrato, como títulos, acessos e clsasificações, o clube pode embolsar até mais R$ 2,9 milhões.

"A importância desta renovação de contrato vai além de um simples contrato com um patrocinador que remunera o clube em uma quantia X. É mais do que isso, é o fruto de uma mudança de mentalidade que vem sendo implementada no clube. O clube vem nesta mudança de mentalidade de tentar algo diferente do que vem sendo feito no Náutico, trazer condições novas que tragam recursos novos, pensar fora da caixa do que se fazia antes. Essa renovação vem muito neste sentido", salientou Bruno Becker.

Presente no anúncio, o head de patrocínios da Esportes da Sorte, Davi Oliveira, explicou que o principal desafio agora será fazer a novidade nas graças da torcida. Segundo o representante da empresa, uma série de ações serão realizadas em dia de partidas e nas redes sociais para que o estádio seja chamado, de fato, pelo novo nome.

"Passamos semanas debruçados para chegar na melhor solução. O grande objetivo é dar amplitude a esta comunicação. O fato de ser patrocinador do clube para o alvirrubro facilita muito, pois costumamos fazer muitas experiências com o torcedor em dias de jogos. Mas acho que qualquer naming rights é um ativo de longo prazo, ativo que precisa de recorrência, de sequência. Vamos investir e fazer todos os esforços para que o grande público chame o estádio de "Estádio Esportes da Sorte Aflitos", pontuou.

No novo contrato com a Esportes da Sorte, ficou definido que será feita a substituição completa dos refletores do estádio por iluminação em LED automatizado. De acordo com Becker, a expectativa é que as novas lâmpadas sejam vistas pela torcida ainda nas primeiras rodadas da Série B.

No âmbito social, o acordo prevê a requalificação da quadra poliesportiva Antônio Serrano, agora Arena Esportes da Sorte, com o objetivo de retomar e fortalecer as modalidades olímpicas do clube.

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