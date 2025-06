Náutico renova contrato com atacante Kayon

A- A+

O Náutico acertou a renovação contratual do atacante Kayon, de 21 anos, prata da casa do clube. O vínculo do jogador se encerraria no final deste ano e foi ampliado até dezembro de 2027.



Em 2025, Kayon participou de 14 jogos pelo Náutico, sendo dois como titular. O atleta tem dois gols marcados. O atleta segue à disposição do técnico Hélio dos Anjos para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.





