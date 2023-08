A- A+

Náutico Náutico renova contrato com Souza até fim de 2024; confira os números do atacante na temporada Segundo o acordo, o meio-campista de 35 anos ainda contará com um aumento salarial, caso o Náutico consiga o acesso à Série B

O Náutico renovou o contrato com o meio-campista Souza até o final de 2024. A prorrogação foi publicada na tarde desta segunda-feira (7), no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

O acordo feito com o atleta de 35 anos ainda inclui um reajuste salarial, caso o Náutico garanta o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Timbu permaner na Série C, o salário atual não será alterado.

Depois de 10 anos longe do clube, Souza retornou aos Aflitos em julho de 2022, vindo a custo zero do Khor Fakkan, equipe dos Emirados Árabes Unidos. À época, apesar da empolgação do torcedor alvirrubro com o reencontro, o meia não conseguiu evitar o rebaixamento para a Série C.

Antes da prorrogação publicada hoje (7), Souza tinha vínculo até o fim desta temporada, e aceitou uma redução de salário para se manter no elenco alvirrubro.

Em 2023, Souza é o artilheiro do Timbu, somando 11 gols e quatro assistências em 38 jogos. Esta é a melhor atuação da sua carreira desde a sua primeira passagem nos Aflitos, em 2012, quando marcou 14 gols em 53 partidas.



