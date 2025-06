A- A+

Futebol Náutico renova contrato dos zagueiros Índio e Odivan Timbu também renovou com o prata da casa Kayon até o fim de 2027

Após acertar a renovação contratual com o atacante Kayon, o Náutico ampliou o vínculo com mais dois jogadores do elenco: os zagueiros Odivan e Índio.







Odivan teve o contrato ampliado até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. Pelo Timbu, o atleta tem 33 partidas. Já Índio tem apenas duas partidas no profissional e renovou o vínculo até o fim de 2027.



Além da dupla, o Náutico tem na zaga Carlinhos, João Maistro, Felipe Santana e Mateus Silva.

