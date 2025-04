Náutico anuncia renovação de contrato de Felipe Santana

A- A+

O Náutico anunciou, na tarde desta terça-feira (8), a renovação contratual do zagueiro Felipe Santana. O novo vínculo do prata da casa com o Timbu será válido até 2027.

Contrato renovado e pronto para nos ajudar por mais dois anos. Felipe Santana, cria da base alvirrubra, é nosso até ! pic.twitter.com/F2w6aNLFpR — Náutico (@nauticope) April 8, 2025

O contrato anterior do defensor com o clube dos Aflitos terminaria em fevereiro do próximo ano. Para não correr riscos de ver seu ativo assinar um pré-contrato com outro clube a partir de agosto, o Náutico optou por segurar sua joia. Uma equipe dos Estados Unidos chegou a observar Felipe no último mês.

Com a camisa do Náutico, Felipe disputou 12 jogos na atual temporada, com uma assistência e atuações que o colocaram como um dos destaques do time de Marquinhos Santos no início de 2025.

Mesmo com a concorrência de nomes mais experientes no setor, como Rayan, Léo Coltro, Fágner Alemão, Odivan e Carlinhos, o atleta permaneceu na equipe principal.



Felipe Santana desembarcou no clube há cinco anos, quando chegou para integrar a equipe sub-15. Antes, atuou na base do Sport, sendo dispensado após apenas um ano no Leão. Também teve passagem pelo Caruaru City.

