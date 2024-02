Náutico ressalta que segurança será reforçada para o Clássico dos Clássicos

A- A+

Após a delegação do Fortaleza ser alvo de um ato criminoso por parte de membros de uma uniformizada do Sport, que apedrejaram o ônibus do clube cearense, ferindo atletas da equipe, após o confronto entre as equipes, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste, o Náutico divulgou a nota indicando que o esquema de segurança será reforçado para o duelo do time perante o Sport, sábado (24), nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano.

“Ao todo teremos 180 seguranças privados e 135 policiais do Batalhão de Choque. Tudo está sendo projetado para que você, torcedor, possa lotar nosso caldeirão e empurrar nosso time em busca da classificação”, publicou o Náutico.

A torcida visitante vai entrar, como de costume na rua Manoel de Carvalho. Os alvirrubros terão acesso nas entradas pela sede e na rua da Angustura, pelos portões A e B. Não haverá venda de ingressos físicos para os torcedores do Sport no dia da partida.

